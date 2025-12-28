در هفتمین روز از زمستان، سامانه بارشی فعال در استان آذربایجان غربی، بخش‌های گسترده‌ای از این استان، به ویژه شهر‌های جنوبی را تحت تأثیر قرار داد. این بارش‌ها در برخی نقاط از جمله روستا‌های مهاباد، منجر به انباشت بیش از ۴۰ سانتی‌متر برف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بارش همزمان برف و باران در شهرستان مهاباد، چهره‌ای تازه و دیدنی به خیابان‌ها و کوچه‌های شهر بخشیده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که این سامانه بارشی، اکثر روستا‌های این شهرستان را کاملاً سفیدپوش کرده است.

فعالیت این سامانه بارشی به مهاباد محدود نماند و دیگر شهر‌های جنوب استان را نیز در بر گرفت. شب گذشته و امروز، مناطقی نظیر سردشت، پیرانشهر، اشنویه، میرآباد، بوکان و میاندوآب نیز شاهد بارش‌های قابل توجه برف بوده‌اند. در سردشت، این شرایط جوی موجب انسداد محور منتهی به بازارچه مرزی کیله نیز شد.

کارشناسان منابع آب، بارش‌های اخیر را عاملی مثبت و حیاتی برای منطقه ارزیابی می‌کنند. ارتفاع قابل توجه برف در ارتفاعات استان، نقش مستقیمی در ذخیره آب و تأمین منابع آبی سد‌ها در ماه‌های آینده خواهد داشت.

با این حال، کارشناسان بر لزوم تداوم صرفه‌جویی و مدیریت مصرف آب در میان مردم تأکید دارند؛ چرا که مدیریت صحیح این ذخایر طبیعی، ضامن پرآبی سد‌ها در فصل بهار و تابستان خواهد بود. این بارندگی‌های مناسب، امیدواری‌ها برای بهبود وضعیت ذخایر آبی در سال پیش‌رو را افزایش داده است.