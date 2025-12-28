معاون پژوهشی جامعه المصطفی گفت: هم‌اکنون بالغ بر ۷۴ نشریه علمی و تخصصی در واحد‌های مختلف آموزشی و پژوهشی المصطفی فعال هستند که به هفت زبان منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام امین‌رضا عابدی‌نژاد، رشد مناسب نشریات علمی در سالیان اخیر و حرکت رو به جلو در زمینه انتشار آنها را مورد تأکید قرار داد و از انتشار موفقیت‌آمیز هشت نشریه علمی این جامعه در خارج از کشور خبر داد.

وی به برنامه‌های آتی اشاره کرد و گفت: یکی از سیاست‌های کلیدی جامعه المصطفی به‌عنوان یک نهاد آکادمیک بین‌المللی، توسعه تنوع زبانی در نشریات است. در همین راستا، تاکنون نشریاتی به هفت زبان بین‌المللی منتشر شده‌اند.

حجت‌الاسلام عابدی‌نژاد افزود: اقدامات مؤثری نیز برای بین‌المللی‌سازی نشریات علمی المصطفی آغاز شده است و امید می‌رود به زودی بخشی از این نشریات به رتبه‌های معتبر بین‌المللی دست یابند.

این اجلاسیه با هدف تبادل نظر و هم‌فکری برای تعیین راهبرد‌های ارتقای نشریات علمی المصطفی برگزار شد.