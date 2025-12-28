به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، پژوهشکده بین المللی طب تولید مثل یزد فعالیت خود را از سال ۱۳۶۸ آغاز کرد. مرکزی که اکنون با بهره گیری از تازه‌ترین دستاورد‌های علمی دنیا، به یکی از مراکز پیشروی منطقه در درمان ناباروری تبدیل شده و تاکنون هزاران زوج نابارور از سراسر ایران و کشور‌های همسایه در این مرکز، طعم شیرین پدر و مادر شدن را چشیده‌اند.

درمان‌های پیشرفته همچون آی وی اف، آی یو آی، اهدای تخمک، میکروانجکشن و صد‌ها طرح تحقیقاتی دیگر در این مرکز آنهم با هزینه‌های پایین انجام می‌شود از این رو یزد یکی از قطب‌های مهم درمانی در مرکز و جنوب ایران به شمار می‌رود.

آنگونه که عبدلی مدیر پژوهشکده بین المللی طب تولید مثل یزد می‌گوید: سالانه ۱۲ هزار زوج نابارور به این مرکز مراجعه می‌کنند و از سال ۶۸ تاکنون بیش از ۴۵ هزار نوزاد از زوج‌های نابارور متولد شده‌اند.

دکتر عبدلی با بیان اینکه پژوهشکده علوم تولید مثل یزد، پایه گذار بسیاری از تکنیک‌های درمان نازایی در ایران است، اظهار داشت: میزان موفقیت و نتیجه گیری از درمان‌های این مرکز حدود ۳۰ درصد گزارش شده که رقم قابل توجهی است.

مدیر پژوهشکده علوم تولید مثل یزد گفت: در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، هزینه‌های تخصصی و فوق تخصصی ناباروری در این مرکز با تعرفی دولت محاسبه می‌شود و زوج‌های نابارور می‌توانند از بسته خدمتی میکرواینجکشن، آی وی اف، آی یو آی و جنین فریز شده تا ۳ بار در سال و با خدمات بیمه‌ای ۹۰ درصدی بهره‌مند شوند.