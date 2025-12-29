مدیرکل راه و شهرسازی زنجان گفت: ۹۵ درصد تأسیسات زیربنایی (آب، فاضلاب، برق و گاز) در سایت کوی زنگان تکمیل شده و تاکنون حدود ۴ هزار واحد از ۵ هزار واحد موجود، پس از برقراری انشعابات تحویل متقاضیان شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ سعید شاهین فر با بیان اینکه مدرسه ۱۲ کلاسه مقطع ابتدایی ایرانیان طی سال گذشته تکمیل و در سال تحصیلی جدید در سایت کوی زنگان به بهره برداری رسید،گفت: خوشبختانه مدرسه دوم هم در این سایت با بیش از ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است.

وی افزود: طبق توافق جدید اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان با اداره نوسازی مدارس استان، مناقصه عملیات اجرای ساخت فاز بعدی این مدرسه هم در حال انجام است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، با بیان اینکه مناقصه طرح تجاری و خطی در سایت کوی زنگان انجام شده است،گفت: عملیات اجرایی این طرح هم به زودی آغاز می شود.

شاهین فر،با بیان اینکه در خصوص کاربری فرهنگی مناقصه احداث یک باب مسجد در حال انجام است و عملیات اجرایی ساخت آن طی چند ماه آینده آغاز می شود،ادامه داد: ساخت این مسجد در مرحله کسب مجوزهای لازم برای پیمان سپاری است.

وی گفت: خوشبختانه نسبت به طراحی،پیمان سپاری و احداث فضای سبز ،پارک و پیاده راه هم در سایت کوی زنگان اقدام لازم با هماهنگی اداره‌کل راه و شهرسازی در حال انجام می‌باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، با اشاره به انجام تاسیسات زیربنایی در سایت کوی زنگان،تاکید کرد: ۹۵ درصد تاسیسات زیربنایی در این سایت تکمیل شده است و از ۵ هزار واحد واحد حدود ۴ هزار واحد پس از انجام تاسیسات زیر بنایی و برقراری انشعابات آب و برق و گاز به متقاضی تحویل داده شده است.

شاهین فر،افزود: هیچ واحدی بدون انجام تاسیسات زیر بنایی به متقاضی تحویل داده نشده است و با عنایت به متقاضی محور شدن طرح ها برای واحدهای باقیمانده نیز تاسیسات زیربنایی کامل بوده و به تدریج با مراجعه متقاضیان انشعابات توسط شرکتهای خدمات برقرار می شود.

وی،با اشاره به اجرای جدول گذاری و آسفالت سایت کوی زنگان،افزود: ۷۵ درصد جدول گذاری و آسفالت ریزی انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، با بیان اینکه در مجموع بیش از ۲۳ هزار و ۴۵۰ تن آسفالت ریزی در سایت کوی زنگان انجام شده است،افزود: قیر مصرفی حدود یک هزار و ۴۵۰ تن می باشد.