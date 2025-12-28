به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر مشهد گفت: بوستان بانوان «شهربانو صبا» به مساحت پنج هکتار در محدوده پارک جنگلی طرق مشهد به منظور پاسخگویی به نیاز بانوان بهره‌ برداری شد و با اجرای آن فضای سبز ویژه بانوان در سطح شهر به ۸۸ هکتار رسید.

فاطمه سلیمی اظهار داشت: با بهره برداری از این بوستان ۱۶ پارک ویژه بانوان در شهر مشهد دایر شده است که از این تعداد پنج مورد در این دوره احداث شده است.

سلیمی با اشاره به ضرورت تحقق عدالت اجتماعی افزود: برای رفع نیازهای بانوان و اشتغال آفرینی، مراکز رویش برای اشتغال و کارآفرینی در اختیار بانوان قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در بوستان بانوان صبا امکانات متنوعی نظیر مسیر دوچرخه استاندارد، اتاق مادر و کودک، زمین‌ های ورزشی روباز، آلاچیق‌ های خانوادگی، زمین بازی کودکان و کافه بازی برای بانوان فراهم شده است.