مدیر عامل سازمان انتقال خون گفت: نیاز مستمر به اهدای خون داریم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران از کاهش ذخایر خونی کشور به ۵ روز خبر داد و اعلام کرد که این میزان در شرایط عادی ۷ روز است. احمد قرهباغیان، با اشاره به اینکه کاهش ذخایر خون در روزهای سرد سال به دلیل کاهش مراجعات مردمی رخ میدهد، افزود: این وضعیت در شرایط بحرانی میتواند مشکلساز باشد.
وی با بیان اینکه سالانه ۷۵۰ هزار واحد خون جمعآوری و مصرف میشود، تاکید کرد: ذخایر خون باید تا ۲۰ درصد افزایش یابد تا نیاز مستمر مراکز درمانی به خون و فرآوردههای آن تامین شود.
قرهباغیان همچنین بخشی از کمبود ذخایر را ناشی از عقبماندگی سازمان انتقال خون از پیشرفتهای نظام سلامت دانست و گفت: با توجه به افتتاح روزانه مراکز درمانی جدید، نیاز به خون و فرآوردههای آن افزایش یافته است. وی ابراز امیدواری کرد با جبران این عقبماندگی، بخشی از کمبودها برطرف شود.