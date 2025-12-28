در پی تداوم بارش شدید برف و کولاک در محور‌های مواصلاتی آذربایجان غربی، رئیس پلیس راه مهاباد از لغزندگی گسترده جاده‌ها و کندی تردد خبر داد و بر ضرورت استفاده از تجهیزات زمستانی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، فعالیت سامانه بارشی که از روز گذشته آغاز شده، شرایط تردد در بسیاری از جاده‌های استان و به ویژه گردنه‌های کوهستانی را دشوار کرده است. این شرایط، نیاز به احتیاط مضاعف رانندگان را ضروری ساخته است.

مام عزیزی، فرماندار اشنویه، به همراه نیرو‌های راهداری در منطقه، بر اهمیت باز نگه داشتن مسیر‌ها تأکید کرد.

رانندگان محلی از جمله رانندگان کامیون نیز بر لزوم همراه داشتن تجهیزات کامل زمستانی صحه گذاشتند و بر سختی کار در مسیر‌های کوهستانی تأکید کردند.

با وجود هشدار‌های مکرر مبنی بر ضرورت همراه داشتن زنجیر چرخ و سایر تجهیزات زمستانی، تصاویر بازرسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از خودرو‌ها فاقد این تجهیزات ضروری بوده‌اند.

سرهنگ اسماعیل کیکاووس، رئیس پلیس راه مهاباد، با ابراز نگرانی در این خصوص، بر لزوم اعمال قانون برای خودرو‌های فاقد تجهیزات تأکید کرد.

سرهنگ کیکاووس در این خصوص گفت: رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب و استفاده از زنجیر چرخ، تنها راهکار برای جلوگیری از حوادث در این شرایط لغزنده است. بدون زنجیر چرخ، تردد در این محور‌ها به هیچ وجه توصیه نمی‌شود.

با توجه به پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال تشدید بارش‌ها، از مردم درخواست شده است که در صورت غیرضروری بودن سفر، از تردد در محور‌های مواصلاتی استان خودداری نمایند.

پلیس راه از تمامی شهروندان خواسته است که پیش از هرگونه حرکت، با سامانه ۱٤١ تماس گرفته یا اطلاعات مسیر‌ها را از طریق این سامانه استعلام کنند تا از آخرین وضعیت جاده‌ها مطلع شوند. تلاش نیرو‌های راهداری برای برفروبی و باز نگه داشتن مسیر‌هایی مانند مرز‌های کیله سردشت و تمرچین به صورت شبانه‌روزی ادامه دارد.