آب شهری در شهرهای آستانه اشرفیه، بندر کیاشهر و روستاهای مرتبط از ساعت ۹ صبح فردا ۸ دی به دلیل تعمیرات خطوط انتقال دچار افت شدید فشار و حتی قطعی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ شرکت آب و فاضلاب گیلان اعلام کرد: به دلیل عملیات رفع نشتی لوله سایز ۸۰۰ خط انتقال تصفیه خانه بزرگ گیلان، از ساعت ۹ صبح فردا دوشنبه، ۸ دی ۱۴۰۴، آب شهری شهرهای آستانه اشرفیه، بندرکیاشهر و روستاهای زیر پوشش مجتمعهای آبرسانی تمچال، صفرابسته و نقره ده، با افت شدید فشار مواجه شده و در برخی مناطق هم مشترکان شاهد قطعی جریان آب خواهند بود.
شرکت آب و فاضلاب استان از مشترکان مناطق اعلام شده خواست ضمن مدیریت مصرف، آب مصرفی خود را برای این مدت ذخیره کنند و در صورت بروز مشکل، با شماره ۱۲۲ این شرکت تماس بگیرند.
متخصصان آب و فاضلاب گیلان با اجرای سریع و دقیق تعمیرات، تلاش میکنند، مردم این مناطق در کوتاهترین زمان ممکن از آب سالم و بهداشتی برخوردار شوند.