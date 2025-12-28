به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، در این دیدار که با نتیجه سه بر صفر به سود فولاد هرمزگان پایان یافت، فرشته کریمی، ملینا مرزبان و نسیمه غلامی برای شاگردان کلثوم دارا موفق به گلزنی شدند.

تیم فولاد هرمزگان با کسب ۱۹ امتیاز پس از تیم‌های گلبرگ تاکستان و استقلال تهران در رتبه سوم جای گرفت.

نماینده هرمزگان در هفته دهم میزبان تیم نفت امیدیه خواهد بود.

بیشتربخوانید:پنجمین برد پالایش نفت بندرعباس مقابل سایپا تهران