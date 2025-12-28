پخش زنده
امروز: -
هفته نهم لیگ برتر فوتسال بانوان کشور امروز (۷ دی) با دیدار دو تیم هیات خراسان رضوی و فولاد هرمزگان در سالن شهید بهشتی مشهد پیگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، در این دیدار که با نتیجه سه بر صفر به سود فولاد هرمزگان پایان یافت، فرشته کریمی، ملینا مرزبان و نسیمه غلامی برای شاگردان کلثوم دارا موفق به گلزنی شدند.
تیم فولاد هرمزگان با کسب ۱۹ امتیاز پس از تیمهای گلبرگ تاکستان و استقلال تهران در رتبه سوم جای گرفت.
نماینده هرمزگان در هفته دهم میزبان تیم نفت امیدیه خواهد بود.
بیشتربخوانید:پنجمین برد پالایش نفت بندرعباس مقابل سایپا تهران