پخش زنده
امروز: -
هشت نفر از کارشناسان سازمان ملل متحد با صدور بیانیهای نگرانی شدید خود را درباره وضعیت جسمی فعالان حامی فلسطین زندانی در انگلیس که دست به اعتصاب غذا زدهاند، ابراز کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ چند روز پس از اینکه گزارشهایی مبنی بر وخامت وضع جسمی حامیان فلسطین در زندانهای انگلیس و بیتوجهی مقامات انگلیس در این باره منتشر شد، سازمان ملل نیز به آن واکنش نشان داد و توجه به وضع جسمی زندانیان و رسیدگی به شرایط آنان را خواستار شد و مسئولیت دولت انگلیس در قبال حفاظت از سلامت این فعالان مدنی را یادآوری کرد.
این کارشناسان تأکید کردند: دولت مسئولیت مضاعف در قبال مراقبت از جان افرادی دارد که در زندان دست به اعتصاب غذا زدهاند.
آنان تاکید کردند: انگلیس باید اطمینان حاصل کند که فعالان مدنی در صورت نیاز به مراقبتهای پزشکی در زندان، دسترسی آسان به آن دارند و مقامات نباید علیه آنان اقدامات تلافی جویانه انجام دهند.
به گفته آنان «اعتصاب غذا اغلب آخرین راه حل افرادی است که معتقدند حق اعتراض و درمان مؤثر آنان از بین رفته است.»
بیانیه هشت کارشناس سازمان ملل در اعتراض به بی توجهی به وضع زندانیان سیاسی را که در زندانهای انگلیس دست به اعتصاب غذا زدهاند، افرادی همچون جینا رومرو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به حق آزادی تجمع مسالمتآمیز؛ ایرن خان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حق آزادی عقیده و بیان؛ و فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق فلسطین، امضا کردهاند.
خانواده و دوستان قِسِر زهره یکی از حامیان فلسطین زندانی در انگلیس میگویند او در بحبوحه اعتصاب غذای خود به مراقبتهای پزشکی فوری نیاز داشت اما مقامات زندان ساعتها اعزام آمبولانس را به تعویق انداختند. پس از فشار فعالان یک آمبولانس اعزام شد و زهره به بیمارستان منتقل شد.
زارا سلطانا نماینده مستقل مجلس به تازگی با جرمی کوربین چهره مشهور ضد جنگ و صلح طلب در انگلیس و حامی حقوق فلسطینیان حزب جدید «شما» را پی ریزی کردهاند.
این چهره حامی حقوق مردم فلسطین، سحرگاه حدود دو هفته پیش در برابر زندانی که یک حامی فلسطین به علت وخامت حالش در پی اعتصاب غذا خدمات لازم پزشکی از او دریغ میشد تحصن و اعلام کرد مادامی که او به بیمارستان منتقل نشود در آنجا خواهد ماند و پس از انتقال این زندانی به بیمارستان آنجا را ترک کرد.
گرتا تونبرگ فعال مدنی نیز حدود یک هفته پیش در حمایت از این زندانیان به دست پلیس انگلیس در برابر ساختمان بیمه آسپین که یکی از حامیان مالی رژیم اسرائیل است دستگیر شد. او هنگام دستگیری تابلویی در دست داشت که روی آن نوشته شده بود «من از زندانیان اقدام برای فلسطین حمایت میکنم، من با نسل کشی مخالفم». صحنهای که برای مردم انگلیس و مردم جهان که اخبار فلسطین در انگلیس را دنبال میکنند تازگی نداشت.
در حدود دو سال اخیر براساس گزارش بزرگترین ائتلاف ضدجنگ اروپا، بیش از دو هزار نفر از حامیان فلسطین به دست پلیس بازداشت و برای مجازات روانه دادگاهها و برخی به زندانها افکنده شدند. افرادی که اغلبشان در یک تجمع کاملا مسالمت آمیز فقط تابلویی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود «من با نسل کشی مخالفم و من از فلسطین اکشن حمایت میکنم». در این دستگیریها، افراد نوجوان تا سالخوردگان و معلولان هم وجود داشتند.
کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار دادند که اعتصابکنندگان در معرض خطر عوارض جدی از جمله نارسایی اعضای بدن، آسیب دائمی و مرگ هستند و خاطرنشان کردند که گزارشهای متعددی از جانب وکلا و فعالان مدنی درباره بیتوجهیهای دیگر به وضع زندانیان در طول اعتصاب وجود دارد.
به گفته کارشناسان سازمان ملل «این گزارشها پرسشهای جدی درباره رعایت قوانین و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله تعهدات مربوط به حفاظت از جان و جلوگیری از رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، با زندانیان را مطرح میکند.»
مایکل منسفیلد، وکیل ارشد حقوق بشر در انگلیس به تازگی به گاردین گفت: این ایده که مردم برای گرفتن وثیقه تشویق به خودکشی میشوند و جانشان را به خطر میاندازند مضحک است. «آنها [وزیران] باید این را به عنوان یک عمل واقعی اعتراض وجدانی که انجام میدهند جدی بگیرند.
کارشناسان سازمان ملل همچنین خاطرنشان کردند که مجازات شدید دولت انگلیس علیه فعالان طرفدار فلسطین، از جمله وارد کردن اتهامات تروریستی برای گروه فعالان زندانی مرتبط با اقدام برای فلسطین معروف به فیلتون ۲۴، قبلاً نیز نگرانیهایی را درباره نقض موارد متعدد حقوق بشر در انگلیس ایجاد کرده است.
این کارشناسان در بیانیه خود گفتند: این اعتصابات غذا باید در چارچوب وسیعتر محدودیتهای اعمال شده بر فعالیتهای طرفدار فلسطین در انگلیس درک شود.
در ادامه این بیانیه آمده است: مرگهای قابل پیشگیری در بازداشت هرگز قابل قبول نیستند. دولت مسئولیت کامل جان و سلامت افراد بازداشت شده را بر عهده دارد و «اقدام فوری اکنون مورد نیاز است.