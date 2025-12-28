پخش زنده
به علت بارش شدید باران ، مدارس شهرستان های ایذه و مسجدسلیمان فردا هشتم دی تعطیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، گودرز ترکی زاده، فرماندار ایذه گفت: به منظور پاکسازی گلولای ناشی از سیلاب امروز هفتم دی ماه در معابر و مدارس شهرستان، مدارس نوبت صبح و عصر فردا در شهرستان ایذه در تمام مقاطع تعطیل خواهند بود.
همچنین بنا بر اعلام پیمان جهانگیری، فرماندار مسجدسلیمان، به منظور حفظ سلامت دانش آموزان و پاکسازی گل و لای معابر، کلیه مدارس این شهرستان فردا دوشنبه هشتم دیماه تعطیل است.
بارش شدید باران امروز در شهرستانهای ایذه و مسجدسلیمان موجب وقوع سیلاب و آبگرفتگی معابر و خیابانها شده است.