احیای کارگروه ساماندهی و صادرات فرش دستباف فارس
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس از احیای کارگروه ساماندهی و صادرات فرش دستباف استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس از احیای کارگروه ساماندهی و صادرات فرش دستباف استان خبر داد
وی بر ضرورت حمایت جدی از تولیدکنندگان این هنر اصیل ایرانی تأکید کرد و گفت: کارگروه ساماندهی و صادرات فرش دستباف فارس با هدف افزایش انگیزه در میان بیش از ۱۷۵ هزار بافنده استان و تعریف سازوکارهای جدید، مجدداً فعال خواهد شد.
وی افزود: این کارگروه در سالهای گذشته نیز تشکیل شده بود، اما به دلایل مختلف نتوانست نیازهای این بخش را برآورده کند. اکنون با رویکردی صادراتمحور، کارگروه ساماندهی و صادرات فرش دستباف فارس بهزودی فعالیت خود را آغاز کرده و به موضوعات اساسی این حوزه خواهد پرداخت.
پارسایی با اشاره به نقش دستگاههای مرتبط گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و سایر نهادهای مسئول در این کارگروه نقشآفرینی خواهند کرد.
وی همچنین از برگزاری نمایشگاه فرش دستباف شیراز در بهمنماه خبر داد و اظهار داشت: این رویداد با رویکرد «آرت-اکسپو» برگزار میشود؛ دو سالن به آثار هنرمندان فرش دستباف فارس اختصاص خواهد یافت و در سالن دیگر نشستهای تخصصی و بررسی پایاننامههای دانشجویان رشته هنر استان برگزار میشود.
علیاصغر مصطفوی، مدیرعامل زنجیره ارزش بانو بافت ایلات پارس، با اشاره به جایگاه جهانی فرش دستباف فارس گفت: هنر و دسترنج بافندگان این استان زبانزد مردم دنیاست و باید زمینهای فراهم شود تا این هنر به بازارهای جهانی راه یابد و موجب رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و ارزآوری گردد.
وی افزود: جامعه بافندگان فرش دستباف فارس بیش از ۱۷۵ هزار نفر است که عمدتاً بانوان هستند، اما کمتر از سه هزار نفر بهطور فعال در خانهها و کارگاههای کوچک مشغول تولید هستند. عدم حمایت کافی بخش دولتی سبب کاهش فعالیت بخش بزرگی از این جامعه شده و ضرورت دارد دولت با جدیت بیشتری وارد عمل شود.