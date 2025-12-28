تکمیل فاز ۱۴ پارس جنوبی یک ضرورت ملی است
رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: طرح فاز ۱۴ پارس جنوبی نه تنها یک طرح صنعتی، بلکه بخشی از امنیت انرژی کشور محسوب میشود و تکمیل هرچه سریعتر آن یک ضرورت ملی است.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)؛ آقای فرشاد مقیمی در جلسه با اعضای مجموعه فاز ۱۴ پارس جنوبی با تأکید بر لزوم رفع سریع نواقص باقیمانده، افزود: انتظار ما از اعضای مجموعه پارس جنوبی، تمرکز کامل بر حل مسائل اجرایی، افزایش هماهنگی و حرکت منسجم در مسیر تکمیل طرح است.
وی با اشاره به جایگاه کلیدی فاز ۱۴ پارس جنوبی در سبد انرژی کشور ، گفت: امروز فاز ۱۴ نهتنها یک طرح صنعتی، بلکه بخشی از امنیت انرژی کشور محسوب میشود و تکمیل هرچه سریعتر آن، بهویژه در بخشهای پایانی خشکی و دریا، یک ضرورت ملی است.
رئیس هیئت عامل ایدرو با اشاره به نقش تعامل سازنده میان مجموعه و کارفرما تصریح کرد: تجربه نشان داده است که مسیر پیشرفت طرحهای بزرگ ملی از تعامل، تصمیمگیریهای مشترک و مسئولیتپذیری جمعی میگذرد و ایدرو آمادگی دارد با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی و تخصصی خود، موانع موجود را در کوتاهترین زمان ممکن برطرف کند.
مقیمی همچنین با بیان اینکه تکمیل فاز ۱۴ تأثیر مستقیمی بر افزایش تولید گاز و پایداری شبکه انرژی کشور دارد، اضافه کرد: بهرهبرداری کامل از این فاز میتواند نقش مؤثری در تأمین پایدار گاز، بهویژه در ایام اوج مصرف و فصل سرد سال ایفا کند و این موضوع باید انگیزه مضاعفی برای تسریع در اجرای بخشهای باقیمانده باشد.