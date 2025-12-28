پخش زنده
رئیس جمعیت هلالاحمر گفت: هلال احمر با برگزاری کنفرانسهای ملی و بینالمللی در تلاش برای جمعآوری ظرفیتها، دانش و نوآوری برای مقابله با تهدیدهای تغییرات اقلیمی است و برای امدادرسانی در حوادث و بلایای طبیعی در فرامرزها پای کار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیرحسین کولیوند در نخستین کنفرانس ملی و بینالمللی تاثیرات تغییرات اقلیمیبر رخداد حوادث و سوانح گفت: هلالاحمر با همکاری بینالمللی و فرامرزی در امدادرسانی نقشآفرینی میکند و برگزاری این کنفرانس فرصتی برای استفاده از تجربه دیگر کشورهاست.
وی ادامه داد: برای مدیریت تنش آبی در ایران از صلیب سرخ درخواست کمک شد تا با همراهی آنان برای رفع مشکلات برنامهریزی شود.
دکتر کولیوند تاکید کرد: انسانها باید درک کنند که هرگونه ظلم به طبیعت پیامد دارد و همه باید در حفظ طبیعت نقشآفرین باشیم.
رییس جمعیت هلال احمر با تاکید بر کاربرد عملی علم در امدادرسانی گفت: علم واقعی زمانی ارزش دارد که بتواند دردی را کم کند و جانی را نجات دهد.
وی با بیان مثالهایی از نجات کودکان، مادران باردار و آسیبدیدگان، ادامه داد: دانش واقعی وقتی معنا پیدا میکند که به یک امدادگر کمک کند تا بتواند سریعتر به مصدوم برسد و جان انسانها را نجات دهد.
وی به فداکاری شهید محمد قربان از امدادگران جمعیت هلال احمر در سیلاب اخیر اشاره کرد و گفت: او تمام دانش و تجربه خود را به کار گرفت تا چند نفر را نجات دهد، اما خود به شهادت رسید و این نشان میدهد علم باید در خدمت تابآوری جامعه باشد و ما را برای مواجهه با تهدیدهای طبیعی و ناشی از فعالیتهای انسانی آماده کند.
رییس جمعیت هلال احمر خاطرنشان کرد: آمادگی، مقابله با بحران را تسهیل میکند و در حادثه اخیر، بسیج نیروها باعث شد تهدیدهای بالقوه به فرصت تبدیل شود و کمترین آسیبها رخ دهد.
وی افزود: تغییرات اقلیمی چالشی انسانی و علمی است که میتواند بحران و هم فرصت ایجاد کند. علم و دانش همراه با همبستگی و همکاری میتواند بسیاری از تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.
رییس جمعیت هلال احمر با تأکید بر حفظ کرامت انسانی گفت: امدادگران و داوطلبان بیمنت با حفظ کرامت انسانی خدمت میکنند و حتی جان خود را فدای نجات دیگران میکنند و این روحیه باید در مواجهه با تغییرات اقلیمی و بحرانها نیز حفظ شود.
دکتر کولیوند افزود: تربیت نیروی خوشفکر، متعهد و فداکار طی همکاری دانشگاهها و جذب جوانان دنبال میشود چرا که علم، دانش، مهارت و اخلاق انسانی باید ترکیب شود تا خدمت واقعی به نیازمندان انجام گیرد و تغییرات علمیبه پیشرفت واقعی و انسانی منجر شود.