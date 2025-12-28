پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده از کشف ۳۵ تُن لوبیای احتکاری از یک انبار به ارزش بیش از ۱۴۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ سرهنگ یوسفخانی گفت: در راستای مقابله با مخلان اقتصادی و جلوگیری از احتکار کالاهای اساسی و ضروری خانوار، مأموران پلیس آگاهی موفق به شناسایی یک انبار احتکاری لوبیا در این شهرستان شدند.
وی افزود: مأموران پس از بررسیهای لازم و هماهنگی قضائی به این انبار اعزام و در بازرسی از محل موفق شدند ۳۵ تُن لوبیا که به صورت غیرقانونی نگهداری میشد را کشف کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده با بیان اینکه ارزش لوبیای کشف شده را برابر نظر کارشناسان ۱۴۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه یک نفر متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.