مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی ایران فردا دوشنبه برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما، مجمع عمومی انتخابات فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی ایران به ریاست حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری فردا دوشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۴ برگزار میشود.
این مجمع به منظور شناخت چهارمین رئیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری برگزار خواهد شد.
محمدحسین حسینی، محمدرسول خدادادی، مصطفی افشاری، مهدی گودرزی، عبدالمهدی نصیرزاده، جمشید همتی، ابراهیم علیدوستقهفرخی، مجید خاتونی، امیر رشید لمیر، مهدی طالبپور، رضا فرضیزاده، رضا قاسمنژاد و رضا نوری، ۱۳ نامزد ثبتنامی تصدی پست ریاست فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی هستند.
پنجم مهر ۱۳۹۹ هادی بشیریان به عنوان رئیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی انتخاب شد تا کار خود را به مدت چهار سال در این فدراسیون آغاز کند، اما پس از گذشت سه سال و چهار ماه، به علت نزدیکی به زمان بازنشستگی در پایان سال ۱۴۰۲ از وزیر علوم درخواست مرخصی کرد تا فرآیند بازنشستگی خود را پیگیری کند و این فدراسیون از بهمنماه سال ۱۴۰۲ تاکنون بدون رئیس به فعالیت خود ادامه داده است.
مصطفی زارعی هم اکنون به عنوان سرپرست عهده دار امور فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی است.