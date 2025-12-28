هفتم دی ۵۷ نگینی درخشان در تاریخ پر افتخار مردم انقلابی قزوین
رخدادی که با تظاهرات گسترده، شهادت دهها نفر و صدور بیانیههای امام خمینی(ره) همراه شد و امروز بهعنوان گنجینهای تاریخی، یادآور سرفرازی مردم قزوین در مسیر پیروزی انقلاب اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
در پی شهادت دکتر نجاتاللهی استاد دانشگاه پلیتکنیک در پنجم دی ۱۳۵۷، مراسم بزرگداشت وی در مسجدالنبی قزوین به تظاهرات گسترده مردم و تعطیلی سینماها و مشروبفروشیها منجر شد. روز هفتم دی، جمعیت معترض از سبزهمیدان به خیابان طالقانی حرکت کرد و درگیری میان نیروهای حکومت نظامی و مردم شکل گرفت که به شهادت برادران محمودیان انجامید.
فردای آن روز، تشییع شهدا در صحن امامزاده حسین و خیابانهای مرکزی شهر به تظاهرات گسترده دیگری تبدیل شد. همزمان، بسته شدن شیرهای نفت به دستور فرمانداری نظامی خشم مردم را دوچندان کرد. در جریان این حوادث، یک خودرو نظامی با هجوم به صف مردم چهار کودک را به شهادت رساند و پنج نفر دیگر مجروح شدند. شمار شهدای دیماه قزوین به حدود ۳۰ نفر رسید.
امام خمینی(ره) در روزهای ۱۲ و ۱۶ دی ۱۳۵۷ با صدور بیانیههایی این وقایع را محکوم کردند و مردم را به ادامه مبارزه فراخواندند. این حوادث بهعنوان بخشی از گنجینه تاریخ انقلاب در قزوین شناخته میشود، هرچند به گفته فعالان فرهنگی آنطور که باید در تقویم رسمی کشور ماندگار نشده است. مردم قزوین با حضور پرشور خود در این روزها، بار دیگر انقلابی بودن و سرفرازی استان را به نمایش گذاشتند.