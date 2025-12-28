به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: عملیات بازسازی بخشی از خط اصلی انتقال فاضلاب خیابان بهارستان شرقی ملک شهر تقاطع خیابان شهید طاهرزاده به طول ۲۷۰ متر به پایان رسید.

آقای خورسندی افزود: این عملیات که به دلیل فروریزش چندباره خط اصلی انتقال فاضلاب به قطر ۱۴۰۰ میلی‌متر از اواخر شهریور ماه در دستور کار گروه قرار گرفته بود، سرانجام با جایگزینی ۲۷۰ متر لوله پلی‌اتیلن با لوله بتونی فرسوده به پایان رسید.

خط لوله اصلی انتقال فاضلاب خیابان بهارستان شرقی ملک شهر با بیش از ۴۰ سال قدمت، فاضلاب مناطق غربی شهر اصفهان را به تصفیه خانه فاضلاب شمال منتقل می‌کند و از ابتدای سال جاری، ۵ بار دچار ریزش شده بود.

در حال حاضر ۴۴ کیلومتر از شبکه فاضلاب شهر اصفهان قدمتی بیش از ۵۰ سال دارد و برای بازسازی به ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.