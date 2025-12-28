بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد، دشتروم بویراحمد با ۷۹ میلی متر باران، دارای بیشترین بارش ثبت شده در استان طی ۲۴ ساعت اخیر بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، بر این اساس میزان بارندگی اخیر تا ساعت ۱۸:۳۰ امروز یکشنبه 7 دی در ایستگا‌های هواشناسی استان بر حسب میلی متر بدین شرح است:

آبمورد لوداب ۷۹

سرآب تاوه ۷۷

موشمی زیلایی ۶۷

آبده گاه ۶۴

لنده ۶۲

گنجگون ۵۷.۳

لیکک ۵۵.۸

کالوس ۵۵.۵

تل گاه ۵۵

دلی خمسیر ۵۴

یاسوج فرودگاه ۵۳.۵

یاسوج دولت آباد ۵۰.۵

گنجه‌ای ۴۴.۳

تنگ تامرادی ۴۲

ده برآفتاب ۴۱

سوق ۴۰.۵

سیرون شبلیز ۴۰

منصور خانی کاکان ۳۶

بوستان ۳۴

لیراب ۳۴

سی سخت ۳۳.۴

برم سبز ۳۲

ماهور باشت ۳۲

باشت خودکار ۳۱.۳

کریک ۲۸

چیتاب ۲۷.۷

سرفاریاب ۲۷

باشت جهاد ۲۶.۵

تنگ پیرزال ۲۶

فیلگاه ۲۵

سرآب ننیز ۲۵

دهدشت ۲۳

علی کرمی دمچنار ۲۲

مارگون ۲۲

امامزاده جعفر ۲۱.۳

سینه نمک ۱۷

دوگنبدان ۱۵.۳

امامزاده پهلوان ۱۵

دیل ۱۰

تنگ رواق ۱۰

چرام خودکار ۷.۹

چرام ۶.۵

لیشتر ۲.۵