به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان گفت: در اجرای این طرح اقشار مختلف مردم بخصوص دانشجویان میتوانند پس از ثبت نام در سامانه عدلیه بصورت حضوری در دادگاه روند رسیدگی به پرونده‌ها را مشاهده کنند.

حسین بیگی افزود: تاکنون در اجرای این طرح ۱۵۰۰ نفر در بیش از ۶۰ جلسه دادگاه با موضوعات مختلف شرکت داشته‌اند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از این اقدامات راه اندازی دادگاه‌های مجازی است.

بیگی گفت: در این طرح نیز افراد می‌توانند روند رسیدگی‌ها را در دادگاه‌های مختلف بصورت مجازی دنبال کنند.

وی بیان کرد: دانش آموزان و دانشجویان استان نیز می‌توانند بصورت گروهی در قالب اردو‌های یک روزه با حضور در دادگستری استان ضمن دیدار با قضات و مشاهده روند رسیدگی در نشست‌های پرسش و پاسخ مسولان قضایی نیز شرکت کنند.

اجرای این اقدامات در دادگستری استان از مهر ماه آغاز شده و با استقبال علاقه‌مندان همراه بوده است.