اجرای طرح محکمه آفتاب در یزد
دادگستری استان برای تحقق سند تحول و مردمی کردن دستگاه قضایی طرح محکمه آفتاب را اجرا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان گفت: در اجرای این طرح اقشار مختلف مردم بخصوص دانشجویان میتوانند پس از ثبت نام در سامانه عدلیه بصورت حضوری در دادگاه روند رسیدگی به پروندهها را مشاهده کنند.
حسین بیگی افزود: تاکنون در اجرای این طرح ۱۵۰۰ نفر در بیش از ۶۰ جلسه دادگاه با موضوعات مختلف شرکت داشتهاند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از این اقدامات راه اندازی دادگاههای مجازی است.
بیگی گفت: در این طرح نیز افراد میتوانند روند رسیدگیها را در دادگاههای مختلف بصورت مجازی دنبال کنند.
وی بیان کرد: دانش آموزان و دانشجویان استان نیز میتوانند بصورت گروهی در قالب اردوهای یک روزه با حضور در دادگستری استان ضمن دیدار با قضات و مشاهده روند رسیدگی در نشستهای پرسش و پاسخ مسولان قضایی نیز شرکت کنند.
اجرای این اقدامات در دادگستری استان از مهر ماه آغاز شده و با استقبال علاقهمندان همراه بوده است.