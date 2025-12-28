به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما اتحادیه عرب باصدور بیانیه ای اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در پی کوچاندن فلسطینی‌ها به سومالی‌لند است . این اتحادیه اقدام رژیم صهیونیستی در به رسمیت شناختن سومالی‌لند را شدیدا محکوم کرد.

اتحادیه عرب با باطل و غیرقانونی خواندن این اقدام صهیونیست‌ها، تصریح کرد که بهره‌برداری از بنادر شمال سومالی‌لند برای ساخت پایگاه‌های نظامی امری محکوم است.

کشور‌های عربی ضمن هرگونه اقدامی برای تسهیل طرح کوچاندن اجباری مردم فلسطین، اظهار داشتند که اقلیم شمال غرب سومالی بخشی جدایی‌ناپذیر از جمهوری فدرال سومالی است و به رسمیت شناختن آن بخشی از تلاش‌های اسرائیل برای برهم زدن امنیت و صلح جهانی است.