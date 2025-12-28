به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این بیانیه آمده است: مردم بصیر، انقلابی و همیشه در میدان خوزستان در ایام فتنه سال ۸۸ با حضور آگاهانه خود در میدان مبارزه با فتنه آن سال در روز هفتم دی برگ زرین دیگری بر افتخارات خود افزودند و بصیرت انقلابی و تبعیت از ولایت فقیه را به رخ دشمنان نظام اسلامی کشیدند، در این ایام جا دارد با پاسداشت آن حماسه بزرگ الهی دو روز قبل از نهم دی ماه که روز ملی بصیرت نام گرفته، نعمت مردم بصیر را ارج نهاده و در این ایام منتهی به روز نهم دی مجددا بر میثاق امت با امامت و ولایت فقیه تاکید نمائیم.

در پایان این بیانیه آمده است: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان خوزستان ضمن تبریک ایام الله هفتم و نهم دی ماه به مردم عزیز خوزستان از همه هم استانی‌های عزیز دعوت بعمل می‌آورد در مراسماتی که به همین مناسبت برگزار می‌گردد با قوت و شکوه حضور پیدا نمایند. وعده ما سه شنبه نهم دیماه ساعت ۱۹ مصلای مهدیه امام خمینی رحمه الله علیه اهواز