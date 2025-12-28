پخش زنده
امروز، هفتم دیماه، سالروز تأسیس نهضت سوادآموزی است، حرکتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مسیر آموزش کشور را متحول کرد و با تربیت نسلی دانا و متخصص، باسوادی بیش از ۹۷ درصد جمعیت شش سال به بالا را رقم زد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ نهضت سوادآموزی در هفتم دیماه ۱۳۵۸ و با فرمان تاریخی امام خمینی (ره) شکل گرفت؛ فرمانی که در آن، سوادآموزی بهعنوان «عبادتی» معنوی و ضرورتی حیاتی برای جامعه اسلامی معرفی شد، پس از این فرمان، هزاران کلاس سوادآموزی در مساجد، مدارس و روستاها تشکیل شد و فرهنگیان، داوطلبان و نیروهای مردمی برای آموزش بزرگسالان بسیج شدند.
این نهضت مردمی که با تکیه بر نهادهای دینی و مشارکت عمومی شکل گرفت، در دهههای نخست انقلاب و با اجرای برنامههای آموزش پایه، توانست بخش وسیعی از بیسوادان کشور را تحت پوشش قرار دهد و زمینهساز گسترش عدالت آموزشی و ارتقای سطح دانش عمومی در کشور شود.
کارشناسان معتقدند دستاوردهای نهضت سوادآموزی، نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی، توسعه علمی و فراهمشدن بستر پیشرفتهای امروز کشور در حوزههای مختلف علم و فناوری داشته است.