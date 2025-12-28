به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در این دوره از رقابت‌ها، ۱۵۰ رزمی‌کار از تمامی باشگاه‌های استان گیلان در رده‌های سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به مصاف یکدیگر رفتند.

همچنین در بخش حرفه‌ای «قهرمان قهرمانان»، با حضور استاندار گیلان و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۶ دیدار حرفه‌ای میان برترین ورزشکاران اوزان مختلف در رینگ باشگاه عقاب المپیک رشت برگزار شد.