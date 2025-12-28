در آستانه سال نو میلادی، با حضور ارشد نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری، از خانواده شهید مسیحی هراچ هاکوپیان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امیر سرتیپ دوم محسن کرمی در این دیدار با تأکید بر وحدت ملی گفت: همه ما ایرانی هستیم و به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنیم. دفاع از میهن، خانواده و ایستادگی در برابر تهدیدات دشمن، وظیفه‌ای مشترک برای همه ایرانیان فارغ از دین و مذهب است و همگان وظیفه داریم برای عزت و اعتلای ایران اسلامی تمام تلاش خود را به‌کار بگیریم.

وی با اشاره به جایگاه شهدای اقلیت‌های مذهبی افزود: شهدای اقلیت‌های مذهبی نماد وحدت و انسجام ملی هستند و حضور آنان در هشت سال دفاع مقدس، جلوه‌ای روشن از وطن‌پرستی است. این شهدا برای اقتدار، استقلال و تمامیت ارضی کشور و از سر عشق به میهن، جان خود را فدای ایران‌زمین کردند.

ارشد نظامی ارتش در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری ادامه داد: دیدار و توجه مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) با خانواده شهدای اقلیت‌های مذهبی، نشان‌دهنده نقش ارزشمند و اثرگذار شهدای مسیحی در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است.

امیر کرمی با بیان اینکه تکریم خانواده‌های شهدا یک وظیفه شرعی و اخلاقی است، تصریح کرد: اقتدار، امنیت، آرامش و عزت امروز ایران اسلامی مرهون ایثارگری شهدا و صبر و استقامت خانواده‌های آنان است و رشادت‌های این عزیزان تا همیشه در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند.

شهید «هراچ هاکوپیان» متولد سال ۱۳۴۴ بود که در سال ۱۳۶۶ در ارتفاعات قصرشیرین مفقودالاثر شد و پیکر مطهر وی پس از ۳۲ سال، در سال ۱۳۹۹ به اصفهان منتقل و در آرامستان شهدای ارامنه این شهر به خاک سپرده شد.