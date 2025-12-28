در پی کاهش محسوس دما و برودت هوا، مدارس مقطع پیش‌دبستانی و دبستان شهرستان فیروزکوه در روز دوشنبه ۸ دی ماه به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام فرمانداری شهرستان فیروزکوه و در راستای حفظ سلامت دانش‌آموزان، این تصمیم بنابر نظر فرماندار و رییس شورای آموزش و پرورش شهرستان و با هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرستان و دستگاه‌های ذی‌ربط اتخاذ شده است.

گفتنی است فعالیت آموزشی سایر مقاطع تحصیلی طبق روال اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد و در صورت هرگونه تغییر، مراتب از طریق رسانه‌های معتبر به اطلاع شهروندان خواهد رسید.

در پایان از خانواده‌ها درخواست می‌شود ضمن توجه به اطلاعیه‌های رسمی، از ترددهای غیرضروری به‌ویژه در ساعات اولیه صبح خودداری کنند.