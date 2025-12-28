پخش زنده
امروز: -
روزنامه واشنگتن پست نوشت: بررسیهای جدید مبتنی بر تصاویر ماهوارهای نشان میدهد چین بهطور گسترده در حال توسعه و نوسازی زیرساختهای محرمانه تولید کلاهکهای هستهای خود است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ تحلیل مشترک دو نهاد پژوهشی بینالمللی نشان میدهد پکن از سال ۲۰۱۹ تاکنون شبکهای از تأسیسات مرتبط با تولید اجزای کلاهکهای هستهای، از جمله مراکز ساخت «هستههای پلوتونیومی» و مواد منفجره پرقدرت را بهطور بیسابقهای گسترش داده است.؛
این نشریه آمریکایی در این باره گزارش داد: کارشناسان «شبکه هستهای باز» مستقر در وین و مرکز پژوهشی «ورتیک» در لندن با بررسی تصاویر ماهوارهای اعلام کردهاند سطح تغییرات در این تأسیسات از سال ۲۰۲۱ تاکنون از هر دوره دیگری در برنامه هستهای چین گستردهتر بوده و نشاندهنده سرمایهگذاری سنگین پکن در زنجیره کامل تولید سلاح هستهای است.
اگرچه گزارش اخیر پنتاگون نشان میدهد شمار کلاهکهای هستهای چین در حال حاضر در سطحی کمتر از ۷۰۰ واحد قرار دارد، اما پیشبینی میشود این رقم تا پایان دهه جاری میلادی از مرز هزار کلاهک عبور کند. دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا نیز اخیراً مدعی شده بود چین میتواند ظرف پنج سال آینده به توانمندی هستهای ایالات متحده نزدیک شود.
تحلیلگران با اشاره به نوسازی تقریباً تمام بخشهای برنامه هستهای چین تأکید دارند که ارتش آزادیبخش خلق در حال آمادهسازی خود برای رقابت تسلیحاتی گسترده است، هرچند پکن بهطور رسمی چنین هدفی را رد میکند. در عین حال، کارشناسان معتقدند چین در آینده قابل پیشبینی قادر نخواهد بود به سطح زرادخانه هستهای آمریکا با حدود ۳۷۰۰ کلاهک برسد.
در بخش دیگری از گزارش واشنگتنپست آمده است: تصاویر ماهوارهای حاکی از توسعه چشمگیر تأسیسات تولید «هستههای پلوتونیومی» در استان سیچوان چین بهویژه در نزدیکی شهر پینگتونگ است؛ سایتی که بهعنوان تنها مرکز شناختهشده تولید این بخش حیاتی از کلاهکهای هستهای چین معرفی میشود. به گفته کارشناسان محدوده امنیتی این مرکز بیش از دو برابر شده و دستکم در ۱۰ نقطه آن ساختوسازهای جدید انجام شده است.
این گزارش همچنین به گسترش یک مجموعه بزرگ دیگر در شهرستان زیتونگ اشاره میکند که بهگفته تحلیلگران، مرکز اصلی تولید مواد منفجره پرقدرت مورد استفاده در کلاهکهای هستهای چین است. ساخت دیوارهای امنیتی جدید، انبارهای تازه و محوطههای آزمایش انفجار، از جمله نشانههای افزایش ظرفیت این تأسیسات عنوان شده است.
متون آموزشی نظامی چین و مقالات پژوهشگران وابسته به ارتش نشان میدهد یگانهای هستهای این کشور در حال حرکت بهسمت سطح بالاتری از آمادهباش هستند و ممکن است به دکترین «پاسخ هستهای بر مبنای هشدار اولیه» نزدیک شوند؛ تغییری مهم نسبت به سیاست سنتی چین که بر توان واکنش پس از حمله تأکید داشت.
در پایان گزارش واشنگتن پست تأکید شده است: مجموعه این تحولات نشان میدهد چین در حال توسعه توانمندیهای متنوعتری در حوزه تسلیحات هستهای است که میتواند گزینههای بیشتری برای بازدارندگی و تهدید علیه آمریکا و متحدانش در اختیار پکن قرار دهد، حتی اگر از نظر تعداد کلاهکها با زرادخانه هستهای ایالات متحده برابری نکند.