در چارچوب مسابقات هفته یازدهم لیگ دسته دوم فوتبال کشور (گروه ب)، تیم فوتبال شهرداری بندرعباس از ساعت ۱۴ امروز در ورزشگاه هرندی تهران به مصاف تیم اسپاد تهران رفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، در پایان این دیدار، شاگردان نادر غله‌بانی با ارائه نمایشی منسجم و حساب شده موفق شدند با تک گل محمدامین درویشی میزبان خود را شکست داد و سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را کسب کنند.

تیم شهرداری بندرعباس در هفته دوازدهم رقابت‌ها، روز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه از ساعت ۱۴ در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس میزبان تیم چوکای تالش است.

