به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرمانده قرارگاه منطقه‌ ای ثامن‌ الائمه (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت: ۳۰ طرح اشتغال‌ زایی بزرگ و کوچک متناسب با ظرفیت های موجود در مناطق مرزی و محروم روستایی تایباد هم اکنون فعال است که برخی از آنها تا پایان امسال بهره برداری می شود.

سردار قربان محمد اشعری امروز در حاشیه سفر به تایباد و بازدید از طرح عمرانی پل ورودی به بخش میان ولایت تایباد افزود: دفاع و حراست از مرزهای کشور یکی از مهمترین اولویت های نیروی زمینی سپاه پاسداران به شمار می رود.

سردار اشعری اظهار کرد: قرارگاه منطقه ای ثامن الائمه نیروی زمینی سپاه پاسداران در کنار این رسالت مهم در راستای محرومیت زدایی و کمک به اقشار محروم با استفاده از همه ظرفیت ها و امکانات خود به عنوان یک یاریگر در کنار دولت است.

او گفت: ۱۸۷ طرح عمرانی بزرگ و کوچک در سه سال گذشته از سوی قرارگاه منطقه ای ثامن الائمه (ع) نیروی زمینی سپاه با اولویت روستاهای مرزی و محروم تایباد به سرانجام رسیده است.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای ثامن‌ الائمه(ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت: تعامل و همراهی همه دستگاههای اجرایی و خدمات رسان تایباد در راستای رصد و شناسایی روستاهایی که در این منطقه با تنش آبی دست و پنج نرم می کنند جای قدردانی دارد، رفع مشکل کم آبی در مناطق دیگر این خطه مرزی در دستور کار برنامه های آینده قرارگاه محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه قرار گرفته است.

به گفته وی، ۷۰۰ سری جهیزیه طی ۲ سال گذشته به زوج های نیازمند شهرستان های تربت جام، خواف، صالح آباد، سرخس و تایباد اهدا شده است، امسال نیز همزمان با نیمه شعبان و ولادت حضرت مهدی (عج) ۳۰۰ سری جهیزیه در بین نوعروسان این مناطق توزیع خواهد شد.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد متشکل از ۲ بخش مرکزی و میان ولایت با ۸ روستا در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.