معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز با ابراز نگرانی از افزایش وزن و چاقی روز افزون کودکان و دانش‌آموزان به دلیل کم‌تحرکی گفت:۲۴ درصد دانش‌آموزان استان دچار چاقی هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،احمد کوشا در کمیته سلامت دانش‌آموزان آذربایجان شرقی دانش‌آموزان را یکی از مهمترین جمعیت‌های تحت پوشش حوزه سلامت عنوان کرد و گفت:آموزش و پرورش از دیرباز یکی از دستگاه‌های همکار سیستم بهداشت و درمان به شمار می‌آید و دانش‌آموزان به دلیل کثرت جمعیت هدف مهم و ارزشمند به شمار می‌آیند و می‌توانند منتقل کننده پیام‌ها به همسالان خود و خانواده‌هایشان در قالب سفیران سلامت باشند.

وی با بیان اینکه تمام برنامه‌های بهداشتی کشور را در مدارس استان آذربایجان شرقی انجام می‌دهیم گفت:تمامی دانش‌آموزان از فیلتر مراکز بهداشتی و درمانی رد می‌شوند و در مقطع دبستان یکبار غربالگری شده و در پایه‌های هفتم و دهم نیز پایش و مراقبت لازم انجام می گیرد.

وی اضافه کرد: آموزش برای ایجاد فرهنگ مناسب سلامت و بهداشت از طریق سفیران سلامت و رسانه‌ها و در بستر شبکه شاد انجام می‌گیرد و در زمینه بهداشت محیط در مدارس نیز ارتباط تنگاتنگی بین دو مجموعه وجود دارد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به کاهش پیک آنفلوانزا در کشور از اثربخش بودن تعطیلی مدارس در کنترل این بیماری خبر داد و افزود: آموزش‌ها در دو دوره پشت سر هم غیرحضوری شد و بر خلاف آمار سایر استان‌ها سیر شیوع آنفلوانزا در استان آذربایجان شرقی پس از غیرحضوری شدن مدارس، ثابت و نزولی شد و به نظر می‌رسد خطر رفع شده است و تعطیلی‌ها به قطع زنجیره شیوع ۲۵ درصدی آنفلوانزا کمک کرد.

وی در ادامه علت اصلی فوت نوجوانان بر اساس مطالعات و پژوهش‌های انجام گرفته را تصادفات عنوان نمود و نقش آموزش بویژه در سنین کودکی و مدارس را در کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی و پیشگیری از آمار فزاینده تصادفات بسیار موثر دانست.

وی با اشاره به تغییر سیر شیوع بیماری‌ها گفت:در مسیر گذر از اپیدمیولوژیک بیماری‌ها هستیم. به طوری که در گذشته با شیوع بیماری‌های واگیردار و واکسیناسیون درگیر بودیم اما الان مسئله ما در حوزه بهداشت و درمان بیماری‌های غیرواگیر مانند سرطان و بیماری‌های قلب و عروق و مرگ و میر ناشی از آن در سنین جوانی است.

کوشا در ادامه تعریف سلامت از دید سازمان جهانی بهداشت را مورد اشاره قرار داد و آن را قابل بخش‌بندی به چهار نوع جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی دانست و بر لزوم برنامه‌ریزی جهت کسب و تقویت توانمندی و مهارت‌های اجتماعی در بین دانش‌آموزان در کنار سلامت جسمی آنان تاکید کرد.

وی ادامه داد:بهداشت روان به معنی داشتن توانمندی انجام امور شخصی در سطح جامعه بوده و سلامت معنوی نیز در دنیا مهم است.

اسفندیار صادقی مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی نیز در این کمیته اظهار کرد: هر چه بیشتر در کنار هم باشیم مشکلات بیشتری حل خواهند شد.

صادقی با تاکید بر لزوم همکاری بین بخشی با اشاره به نقش دستگاه تعلیم و تربیت در نهادینه کردن فرهنگ‌های مختلف افزود:معتقد هستم پارامترهای بیرونی نیز در این بین موثر هستند و دستگاه تعلیم و تربیت تنها یکی از چندین عامل موثر در تربیت و آموزش است.

وی در ادامه همراهی خانواده‌ها با برنامه‌های تربیتی و پرورشی مدارس را در پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت ضروری دانست و گفت: خانواده و مدرسه باید همراه هم باشند.

وی در ادامه نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان را جزو اولویت‌های اصلی و جزو پنج برنامه ابلاغی وزیر آموزش و پرورش دانست و بر نقش آن در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و شناسایی دانش‌آموزان در معرض خطر تاکید کرد.

صادقی ادامه داد: به دلیل کثرت جمعیت تحت پوشش آموزش و پرورش و اعتماد خانواده‌ها، انتظارات از این مجموعه زیاد است درحالی که آموزش و پرورش فقط یکی از نهادهای تربیتی موثر است‌ و خانواده و جامعه هم نقش برابر دارند و امروزه عامل دیگری تحت عنوان فضای مجازی هم به این عوامل افزوده شده است.

وی با اعلام آمادگی نسبت به ارتقای سواد بهداشت و سلامت معلمان با کمک دو مجموعه آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی و پیشنهاد برگزاری دوره‌های آموزشی با موضوع انواع بیماری‌ها، استرس‌ها، افسردگی، کارگاه‌های کمک‌های اولیه و کمک‌های پزشکی برای ارتقای سواد بهداشتی گفت: آماده انعقاد تفاهم نامه‌های عملیاتی استانی با مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز هستیم تا گامی موثر به نفع آینده‌سازان مملکت گام برداریم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی با تبیین وضعیت غربالگری روانشناختی دانش‌آموزان از اتمام غربالگری در دوره اول و دوم متوسطه و پوشش بیش از ۹۳ درصدی جمعیت هدف و کسب رتبه دوم کشوری در این خصوص خبر داد و گفت:غربالگری دوره ابتدایی نیز آغاز شده است و تا ۱۵ بهمن ماه ادامه دارد.

وی در پایان نسبت به اجرای طرح‌های تحقیقاتی دانش‌آموز محور در حوزه سلامت و همکاری جهت فراهم آوردن زمینه بازدید دانش‌آموزان از مراکز درمانی جهت آشنایی با پیشرفت‌های حوزه پزشکی ابراز علاقه کرد و گفت: تلاش‌ها بر این است در کنار تعلیم و تربیت به سلامت دانش‌آموزان نیز کمک کنیم.