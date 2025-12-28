فضای مجازی میدان بیحساب و کتاب نیست
امام جمعه مهریز: با هنجارشکنی و انتشار مطالب خلاف امنیت روانی در فضای مجازی برخورد شود.
توسعه فرودگاههای یزد، در دستور کار
مدیرکل فرودگاههای استان گفته بازنگری طرح جامع مصوب فرودگاه بینالمللی شهید صدوقی برای افق ۵۰ ساله و ایجاد باند دوم این فرودگاه در دستور کار قرار دارد، حمیدپور همچنین از برنامه ریزی برای برقراری مسیرهای پروازی به مقاصدی همچون هند، عمان، ترکیه و روسیه خبر داد.
تقویت هوش مدیران همراه با حرکات موزون
گفته شده است در این کلاس که در یکی از هتلهای یزد برگزار شده قرار بوده مهارتهای ده گانه مدیریتی آموزش داده شود. هنوز هیچ سازمانی در خصوص ارتباط این حرکات با مهارتهای مدیریتی توضیح نداده است.
فعالیت معدن مس دره زرشک تابع نظر کارشناسی
رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: کمیته فنی ارزیابی اثرات محیط زیستی، مرجع بررسی و تصمیمگیری درباره فعالیت این معدن است.
ضربه شترچرانی به زیست بوم استان
کانال اردکان خبر به نقل از معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیطزیست نوشت: استان یزد در پهنه بیابانی قرار دارد و افزایش بی رویه دامداری در بیابان ها، موجب از بین رفتن خار و بوته و در پی اون بروز گردو غبار و آلودگی هوا میشود.