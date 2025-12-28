سامانه نوبت‌دهی تعویض پلاک خودرو در مهاباد به دلیل ازدحام و مشکلاتی از جمله دریافت مبالغ غیرمصوب از شهروندان، به یک چالش جدی تبدیل شده است. این وضعیت با وجود تلاش‌ها برای الکترونیکی کردن فرآیند، مردم را مجبور به انتظار در صف‌های طولانی حتی از ساعات اولیه صبح کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، شواهد میدانی حاکی از آن است که شهروندان مجبورند از ساعت ۳ و ۴ بامداد در هوای سرد، برای دریافت نوبت، چشم به راه سامانه‌ای باشند که قرار بود کار‌ها را تسهیل کند.

پیگیری‌های صورت گرفته، از جمله گزارش اخیر خبرگزاری صداوسیما، واکنش محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه مهاباد، را به دنبال داشت. وی در بازدید سرزده از تنها مرکز فعال تعویض پلاک، به دو مشکل اساسی اشاره کرد و گفت: مرکز فعلی باید ساماندهی شده و فضای آن بزرگ‌تر شود.همچنین از شهروندان درخواست شد که دقیقاً طبق ساعت تعیین‌شده در نوبت خود در سامانه، در محل حاضر شوند.

فرماندار ویژه مهاباد همچنین تأکید کرد: شهرستان دارای دو ظرفیت جدید برای راه‌اندازی مراکز خدمات خودرویی است که یکی از آنها در دست اقدام بوده و به زودی انجام می‌شود.

تشدید نظارت بر کافی‌نت‌ها و نرخ‌های غیرقانونی

یکی دیگر از معضلات گزارش‌شده، دریافت مبالغ غیرمتعارف توسط برخی کافی‌نت‌ها بابت ثبت نام و نوبت‌دهی است.

فرماندار امیرعشایری در این باره هشدار داد و گفت: «به جد می‌گویم وجهی که باید دریافت شود ۱۲۰ هزار تومان است. با هر کافی‌نتی که مبالغ بیشتری دریافت کند، از طریق فعال کردن بازرسی‌ها برخورد خواهد شد.

تا زمان تقویت زیرساخت‌ها و افزایش مراکز خدمات خودرویی در مهاباد، همراهی مردم با زمان‌بندی‌های نوبت‌دهی و نظارت جدی دستگاه‌های ذی‌ربط بر فعالیت واسطه‌ها، می‌تواند به عنوان راهکاری موقت برای مدیریت این دوره شلوغی تلقی شود.