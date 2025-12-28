به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سبزوار گفت: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سبزوار در ارزیابی نه‌ماهه نخست امسال، موفق به کسب رتبه نخست استان خراسان رضوی در اجرای طرح کاداستر اراضی ملی و اخذ اسناد مالکیت تک‌برگ شد.

کیانی فرد افزود: بر اساس ارزیابی اداره‌ کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، این شهرستان با صدور سند مالکیت برای بیش از ۳۳ هزار هکتار از اراضی ملی، بالاترین عملکرد را در میان شهرستان‌های استان به ثبت رساند.

وی با اشاره به اهمیت اجرای طرح کاداستر ادامه داد: تثبیت مالکیت دولت، صیانت از انفال، پیشگیری از تصرفات غیرقانونی و کاهش دعاوی مرتبط با اراضی ملی از مهم‌ ترین اهداف اجرای این طرح است.

کیانی گفت: روند اجرای طرح کاداستر و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌ برگ در سایر اراضی ملی شهرستان با جدیت ادامه خواهد یافت.