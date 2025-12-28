به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین سیدمسعود پورسید آقایی رئیس ستاد مرکزی هماهنگی اعیاد شعبانیه در نخستین جلسه ستاد هماهنگی اعیاد شعبانیه که امروز با حضور دبیر ستاد هماهنگی اعیاد شعبانیه، فعالین حوزه مهدویت، نمایندگان دستگاه‌های مختلف و روسای دفاتر استانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی (به صورت بر خط) برگزار شد افزود: با توجه به تقارن اعیاد شعبانیه با ایام دهه فجر انقلاب اسلامی، لازم است برنامه‌های این دو رویداد بزرگ و مهم، به طور هماهنگ و منسجم با مشارکت گسترده مردم و حمایت دستگاه‌های مختلف در سراسر کشور برگزار شود.

وی با تاکید بر ضرورت جهانی کردن پیام مهدویت، مردمی کردن جشن‌های اعیاد شعبانیه، استفاده از ظرفیت رسانه‌های بین المللی و پاسخ به شبهات در زمینه اندیشه مهدوی و انتظار گفت: اندیشه مهدوی تنها راه و نسخه برای نجات بشریت است.

حجت الاسلام پور سید آقایی با اشاره به فرازی از زیارت حضرت صاحب الامر (علیه السلام) افزود: ما مهدویت را راهی برای نجات بشریت در کنار سایر راه‌ها نمی‌دانیم بلکه، اعتقاد به امام عصر و حرکت در مسیر ظهور تنها راه نجات و سعادت بشر در جهان معاصر است. ما در عصر غیبت یک وظیفه داریم و آن انتظار است، اما انتظار کافی نیست بلکه بابی است که صد‌ها باب در ذیل آن گشوده می‌شود.

رئیس ستاد مرکزی هماهنگی اعیاد شعبانیه تاکید کرد: اندیشه مهدوی و انتظار باید همراه با عمل باشد و در عملکرد انسان بروز و نمود داشته و این امیدواری با عمل توام باشد. برای نمونه وقتی حاکمیت ولی فقیه را زمینه ساز ظهور می‌دانیم، باید پیرو و مطیع ولی فقیه زمان باشیم و این اعتقاد در عمل و گفتار ما تجلی داشته باشد.

وی با بیان اینکه هیچ اندیشه‌ای به اندازه اندیشه مهدویت در عصر معاصر راهگشا نیست تاکید کرد: انتظار واقعی در واقع زمینه سازی برای ظهور است و این انتظار عملی، شرط قبولی سایر اعمال انسان منتظر محسوب می‌شود.

رئیس ستاد مرکزی هماهنگی اعیاد شعبانیه در ادامه گفت: تقارن اعیاد شعبانیه با ایام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی، تبیین نسبت انقلاب با اندیشه مهدویت و زمینه سازی ظهور، مقاومت و مقابله با سلطه و استکبار جهانی، بالا بردن تاب آوری مردم و دفع فتنه‌ها و خطراتی که نظام اسلامی را تهدیدی می‌کند، از اهداف و سیاست‌های ستاد‌های اعیاد شعبانیه در سراسر کشور است.

حجت الاسلام پور سید آقایی با بیان اینکه سخن گفتن و اعتقاد به حضرت ولی عصر (عج) کافی نیست گفت: دشمن از عمل ما خشمگین می‌شود چرا که اندیشه مهدویت با هیچ اندیشه‌ای به جز اندیشه نبوت قابل قیاس و برابری نیست و اعتقاد به امام زمان (عج) و زیارت مسجد جمکران آثار دنیوی و اخروی و برکات زیادی برای انسان دارد.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین کمال خداداده سرپرست معاونت مراسم و امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به یوم الله نهم دی افزود: نهم دی یادآور یک روز بزرگ و تاریخی است. روزی که مردم ایران حماسه آفریدند و تمهیدات گرامیداشت این روز در حال انجام است.

حجت الاسلام خداداده گفت: سازمان‌های تخصصی مرتبط با حوزه مهدویت در تمام طول سال، فعال هستند و کار‌های ارزشمندی انجام می‌دهند، اما این جلسه با هدف هماهنگی، همفکری و هم افزایی تمامی دستگاه‌ها و گره‌های مردمی به منظور برگزاری شکوهمند و منسجم اعیاد شعبانیه در سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه امسال نیمه شعبان در ایام الله دهه فجر واقع شده است می‌تواند رنگ و بوی ویژه‌ای به برنامه‌های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بخشیده و زمینه ساز برگزاری پرشور‌تر ایام الله دهه فجر گردد.

سپس آیت الله کاظم صدیقی با اشاره به ضروت ایجاد آمادگی در جامعه برای ظهور گفت: نظام جمهوری اسلامی پیش درآمدی برای ظهور حضرت مهدی (عج) است.

وی گفت: خدای متعال توفیق داد در حساس‌ترین شرایط کشور و منطقه، برای جشن‌های نیمه شعبان قدمی برداریم و لازم است همه برنامه‌ها و نظرات را همسان کنیم تا در پرتو این نشست‌ها و جلسات، اقدامات تاثیرگذاری در سراسر کشور و منطقه و جهان صورت گرفته و خداوند نیز نصرت خود را به ما ارزانی دارد.

صدیقی تاکید کرد: موضوع امامت و ولایت ابتدا باید در ذهن و باور ما ایجاد شود و سپس آن را در عمل عینی بسازیم و انتظار واقعی همین است. این باور همان اکسیری است که قطره‌ها را به دریا مبدل می‌کند و راهی به جز پیروی از امام و ولایت برای حل مشکلات جهانی وجود ندارد و ما باید زمینه ساز ظهور باشیم.

علی اکبر رائفی پور نیز در ادامه پیشنهاداتی برای اعیاد شعبانیه و نیمه شعبان مطرح کرد و گفت: با توجه به تقارن اعیاد شعبانیه با دهه فجر، هشتک «تا انقلاب مهدی» که در سال گذشته آغاز شد، ایده خوبی است و می‌تواند ادامه دار باشد.

وی با اشاره به پرهیز از راه اندازی پویش‌ها و هشتک‌های متعدد گفت: برخی پویش‌ها و هشتک‌ها که مورد استقبال قرار گرفته‌اند می‌توانند امسال نیز مورد استفاده قرار گیرند. پویش «مهر مهدوی» در طول سال، فعال و جاری است و می‌توان امسال نیز در قالب نیکوکاری و کار‌های خیر با عنوان هشتک مهر مهدوی ادامه یابد. همچنین پویش مجازی بین المللی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

رائفی پور گفت: پیام مهدویت را باید جهانی کنیم و در برنامه‌های اعیاد شعبانیه و عید نیمه شعبان پیام جهانی داشته باشیم. باید تقسیم کار مناسب و شفاف صورت گرفته و متولی کار‌ها به طور دقیق در شیوه نامه مشخص شود.

وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی که بر کشور حاکم است گفت: امسال باید کاری کنیم که روز نیمه شعبان روز شیرین کامی مردم باشد و همانطور که مردم همزمان با عید غدیر و فردای حمله رژیم صهیونیستی به میدان آمدند، نمیه شعبان و دهه فجر نیز به میدان بیایند و با انسجام و اتحاد پیام مهمی را به جهان مخابره کنند.

حجت‌الاسلام حسین آبادی دبیر ستاد هماهنگی اعیاد شعبانیه هم با طرح ایده شکل‌گیری یک ابررویداد مهدوی گفت: ما تجربه‌ای مانند اربعین داریم که همه شئون زندگی مردم را درگیر می‌کند. در کنار آن، توجه به حضرت حجت (عج) نیز باید به یک اتفاق بزرگ و فراگیر تبدیل شود؛ رویدادی که در همه ساحت‌ها و در سراسر کشور شکل بگیرد و قم نیز یکی از کانون‌های آن باشد.

وی افزود: بازه اول تا پانزدهم شعبان، به‌ویژه در مسجد مقدس جمکران، ظرفیت شکل‌گیری چنین حرکتی را دارد. با برنامه‌ریزی بلندمدت، می‌توان به جایی رسید که مردم بدون دغدغه اطعام و اسکان به قم بیایند و با قرائت صحیح مهدویت، آرامش، معرفت و امید را تجربه کنند. امروز فرهنگ میزبانی مردم قم به هزاران مجموعه مردمی رسیده و نگاه ما این است که همه کشور پای این ابررویداد بیایند.

حجت‌الاسلام حسین آبادی همچنین با اشاره به ضرورت توجه به مناسبت‌های مرتبط با بانوان گفت: ما در کشور بزرگداشتی درخور برای حضرت نرجس (س) نداریم، در حالی که این مناسبت فقط بزرگداشت امام زمان (عج) نیست، بلکه پیوندی میان مسیحیت و اسلام را به نمایش می‌گذارد. پیشنهاد ما این است که جمعه قبل از نیمه شعبان به این مناسبت اختصاص یابد و توجه بیشتری به مناسبت‌های مرتبط با بانوان در سطح ملی صورت گیرد.

در ادامه، دکتر نجفی سولاری مسئول قرارگاه رسانه‌ای اعیاد شعبانیه با اشاره به نقش محوری رسانه‌ها افزود: مجموعه رسانه‌ای کشور قطعاً برای این مأموریت فعال خواهد بود. نخستین اقدام، ارائه اسامی و راه‌های دسترسی مسئولان و متولیان برنامه‌ها به رسانه‌هاست تا ارتباط سریع و مستقیم برقرار شود و خودِ اعضا در پاسخ به شبهات به میدان بیایند.

وی افزود: لازم است اسامی تمام افرادی که در هر نقطه‌ای از کشور قصد برگزاری برنامه دارند، در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد. همچنین امسال باید در هر مکان، به‌ویژه در بازه پانزده‌روزه قم، پاسخ‌گویی به شبهات به‌صورت فعال و میدانی پیش‌بینی شود تا گفتمان مهدویت با رویکردی روشن و اقناعی تبیین شود.

سپس حجت‌الاسلام ربانی دبیر انجمن مهدویت حوزه علمیه، با تأکید بر پیوند مهدویت و انقلاب اسلامی گفت: در حوزه نخبگانی و فرهنگ عمومی، تقارن دهه فجر و مهدویت اهمیت ویژه‌ای دارد. انقلاب اسلامی به‌عنوان مادر و کانون یک حرکت جهانی شناخته می‌شود و باید از این ظرفیت برای تولید انرژی فکری و معنوی در میان شیعیان مناطق مختلف از جمله لبنان، آسیای میانه، قفقاز، شبه‌قاره و کشور‌های اردو‌زبان بهره گرفت.

وی ادامه داد: در این ایام باید پیام‌های تاب‌آوری و استقامت را تقویت کنیم و پیشنهاد می‌کنم به مناسبت‌های مرتبط، نشست‌هایی با محوریت شخصیت‌های تأثیرگذار برگزار شود؛ از جمله برگزاری نشستی ویژه برای بزرگداشت شهید سیدحسن نصرالله. همچنین نقش مساجد باید پررنگ‌تر شود، ابتکارات مردمی گسترش یابد و از بیلبورد‌های بین‌شهری، به‌ویژه در محور قم ـ تهران، استفاده هدفمند صورت گیرد.

در بخش دیگری از نشست، حجت‌الاسلام عباسعلی‌پور از بنیاد حضرت مهدی (عج) با تأکید بر نقش رسانه ملی گفت: صداوسیما باید با همتی جدی‌تر وارد عرصه مهدویت شود. همان‌گونه که برخی مناسبت‌ها مانند شب یلدا به‌صورت راهبردی و اثرگذار رسانه‌ای شدند، در حوزه نیمه شعبان هنوز شاهد یک حرکت فراگیر و منسجم نیستیم.

وی افزود: جریان «سه‌شنبه‌های مهدوی» ظرفیت بسیار مهمی برای شکل‌گیری یک حرکت میدانی و مردمی است و اگر قرار است اتفاقی واقعی در کف جامعه رخ دهد، باید این جریان با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت گسترده تقویت شود. همچنین پیشنهاد می‌کنم دیدار سالانه فعالان مهدوی با مقام معظم رهبری در این ایام در دستور کار قرار گیرد.

در ادامه، محمودی معاون فرهنگی و اجتماعی استانداری قم، با ابلاغ سلام استاندار، از آغاز فعالیت ستاد تسهیلات زائرین خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۶۰ دستگاه، سازمان و نهاد در قالب ۱۳ کمیته ذیل این ستاد فعال شده‌اند. جلسات ابتدایی در شش حوزه برگزار شده و فعالیت‌ها شامل اسکان، تغذیه، مواکب، بهداشت، امنیت و خدمات شهری است که به‌صورت مستمر پایش می‌شود.

وی تأکید کرد: موضوع جوانان و عدالت باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و همچنین مفاهیم مقاومت و ظهور با رویکرد هنری و فرهنگی در برنامه‌ها گنجانده شود تا ارتباط مؤثرتری با نسل جدید برقرار شود.

حجت‌الاسلام خویینی معاون نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تجربه اربعین اظهار داشت: اگر امروز اربعین به یک رویداد کلان تبدیل شده، حاصل سال‌ها تلاش مادحین اهل بیت (ع) و روضه‌خوان‌هاست. ما نیز نیاز داریم علاوه بر قم، این حرارت و شور معنوی در روستا‌ها و شهر‌ها گسترش یابد.

وی افزود: در سال گذشته حدود ۵۰۰ گروه سرود روستایی در این ایام فعال بودند و اگر این ظرفیت توسعه یابد، می‌توان هزاران گروه فرهنگی را به روستا‌ها اعزام کرد تا فعالیت‌های مثبت، ارزشی و هویت‌ساز را در سراسر کشور ترویج دهند.

در پایان دیگر اعضای ستاد نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کرده و بر مشارکت اقشار مختلف به ویژه جوانان با رویکرد ترویج فرهنگ مقاومت و تسلیم ناپذیری، تبیین فلسفه انتظار و اندیشه مهدویت، امید آفرینی و انسجام ملی، طراحی و اجرای برنامه‌های هماهنگ و هدفمند، تبیین نسبت انقلاب اسلامی با زمینه سازی ظهور، یادآوری نقش برجسته ایرانیان در آخرالزمان، توجه ویژه به تولید محتوای غنی و انتشار در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، راه اندازی پویش‌های ملی و جهانی، برگزاری برنامه‌های میدانی و جشن در محلات، مساجد و اماکن متبرکه، به ویژه مسجد مقدس جمکران و جهاد تبیین در حوزه مهدویت و انقلاب اسلامی تاکید کردند.