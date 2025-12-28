به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان پیرو اطلاعیه‌ی ستاد‌های مدیریت بحران فرمانداری‌ها آخرین وضعیت فعالیت مدارس شهرستان ها، نواحی و مناطق استان را در روز دوشنبه هشتم دی ماه ۱۴۰۴به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

شهرستان بانه: کلیه مدارس دولتی و غیر دولتی در تمامی دوره‌های تحصیلی و کودکستان‌های سطح شهر و روستا در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به صورت مجازی و در بستر شبکه شاد خواهد بود.

شهرستان سقز: کلیه مدارس دولتی و غیر دولتی در تمامی دوره‌های تحصیلی و کودکستان‌های سطح شهر و روستا در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به صورت مجازی و در بستر شبکه شاد خواهد بود

منطقه زیویه: کلیه مدارس دولتی و غیر دولتی در تمامی دوره‌های تحصیلی و کودکستان‌های سطح شهر و روستا در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به صورت مجازی و در بستر شبکه شاد خواهد بود

شهرستان دیواندره: کلیه مدارس دولتی و غیر دولتی در تمامی دوره‌های تحصیلی و کودکستان‌های سطح شهر و روستا در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به صورت مجازی و در بستر شبکه شاد خواهد بود

شهرستان بیجار: کلیه مدارس دولتی و غیر دولتی دوره ابتدایی و کودکستان‌ها در سطح شهر و روستا در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به صورت غیر حضوری و در بستر شبکه شاد می‌باشد

شهرستان سنندج نواحی یک و دو: کلیه مدارس دولتی و غیر دولتی دوره ابتدایی و کودکستان‌ها در سطح شهر و روستا و در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به صورت غیرحضوری و در بستر شبکه شاد می‌باشد.

منطقه کلاترزان: کلیه مدارس دولتی و غیر دولتی دوره ابتدایی و کودکستان‌ها در سطح شهر و روستا و در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به صورت غیرحضوری و در بستر شبکه شاد است.

شهرستان سروآباد: کلیه مدارس دولتی و غیر دولتی در تمامی دوره‌های تحصیلی و کودکستان‌های سطح شهر و روستا در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به صورت مجازی و در بستر شبکه شاد خواهد بود.

شهرستان مریوان: کلیه مدارس دولتی و غیر دولتی در تمامی دوره‌های تحصیلی و کودکستان‌های سطح شهر و روستا در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به صورت مجازی و در بستر شبکه شاد خواهد بود.

منطقه کرانی: کلیه مدارس دولتی و غیر دولتی دوره ابتدایی و کودکستان‌ها در سطح شهر و روستا و در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به صورت غیرحضوری و در بستر شبکه شاد است.

بر اساس این اطلاعیه درخصوص تعطیلی مناطق سریش آباد و موچش و شهرستان های دهگلان، کامیاران وقروه فعلا تصمیمی اتخاذ نشده است.

آزمون‌های نهایی فردا بدون هیچ تغییری برگزار خواهد شد.

مدیران محترم مدارس با هماهنگی مدیریت‌ها و ادارات شهرستانها، نواحی و مناطق خود در زمان مناسب تا پایان دی ماه امتحانات داخلی فردا را در صورت غیر حضوری شدن مدارس دوره متوسطه اول و دوم برنامه ریزی و برگزار کنند

