هفته نهم لیگ برتر والیبال مردان ایران امروز (یکشنبه هفتم دی) با هفت دیدار برگزار شد و تیم‌های فولاد سیرجان، شهداب یزد و فولاد سپاهان در رتبه اول تا سوم جدول باقی ماندند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته نهم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران با هفت دیدار در شهر‌های سیرجان، تهران، ورامین، گرگان، یزد، اصفهان و گنبد پیگیری شد.



پاس گرگان نخستین فاتح هفته نهم لیگ برتر مردان

در شصمین مسابقه لیگ برتر والیبال مردان تیم‌های پاس گرگان (دو برد، ۹ امتیاز و رتبه دهم) و رایزن پلیمر تهران (دو برد، ۷ امتیاز و رتبه یازدهم) در سالن امام خمینی (ره) شهر گرگان به مصاف یکدیگر رفتند.

ابراهیم عشق‌دوست، حمید راهجردیان، محمدرضا درفش کاویان و اسماعیل رزقی به ترتیب به عنوان ناظر فنی، ناظر داوری، داور اول و داور دوم، نظارت و قضاوت این دیدار را برعهده داشتند.

پاس گرگان این مسابقه را با ترکیب موعود آقاپور، دانیال صادقی، کیاوش حیدری، پارسا حیدری، بابک موسوی، کمیل خجسته و مهدی ظفری شروع کرد.

مرتضی هداوندی سرمربی رازین پلیمر نیز از رسول خریداری، یونس رمضانی، محمدرضا آل جلیل، حامد نظری، صدرا جاودانی و آقا مجیدی به عنوان ترکیب شروع کننده بهره برد.

پاسی‌های میزبان در ست اول تا سوم این دیدار به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسیدند تا سومین برد خود را به دست آوردند و با ۱۲ امتیاز دو پله صعود در جدول تجربه کنند.

رازین پلیمر نیز با پذیرش این نتیجه، ششمین شکست فصل خود را در دیداری ۷۸ دقیقه‌ای تجربه کرد که ۱۶۰ تماشاگر داشت.



هفتمین برد فولاد مبارکه مقابل مهرگان به دست آمد

در یکی دیگر از دیدار‌های هفته نهم لیگ برتر مردان تیم فولاد مبارکه سپاهان در سالن ملت اصفهان مقابل مهرگان نور صف آرایی کرد.

جدالی که قضاوت آن را ابراهیم فیروزی به عنوان داو اول، جواد مرآتی (داور دوم) و مجتبی نعمتی به عنوان داور ویدئوچک برعهده داشتند که به مدت ۱۲۱ دقیقه طول کشید.

همچنین نادر انصاری و حسین پورکاشیان به عنوان ناظران فنی و داوری، نظارت این دیدار را برعهده داشتند که یک هزار و ۵۰۰ تماشاگر داشت.

ارتش زرد این دیدار با ترکیب آرمان رحمانی، شایان شاهسوند، محمدرضا موذن، امیر غفور، امیر حسن فرهادی، آرمین تشکری و علیرضا بهبودی آغاز کرد.

تیم مهرگان نیز در ابتدای این مسابقه از امین نجفی، رضا رضایی، محراب ملکی، علی زارع، پوریا حسین پور و سهیل کمال آبادی بهره برد.

دو تیم در ست نخست جدال بسیار نزدیک و پایاپایی داشتند و در نهایت نماینده اصفهان ۲۶ بر ۲۴ به پیروزی رسید و این روند در ست دوم هم ادامه داشت، اما این بار تیم مهرگان ۲۶ بر ۲۴ فاتح میدان شد تا دو تیم یک بر یک در ست شماری برابر شوند.

سومین و چهارمین ست‌های این دیدار نیز با نتیجه ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۹ به سود فولاد مبارکه به پایان رسید تا این تیم در مجموع سه بر یک فاتح این دیدار شود و به هفتمین برد خود دست یابد و ۲۱ امتیازی شود و در رتبه سوم جدول باقی بماند.

فولاد سیرجان طلسم نبردن مقابل طبیعت را شکست

تیم فولاد سیرجان قهرمان دو دوره متوالی این رقابت‌ها (۱۴۰۳ و ۱۴۰۴) که همچنان در لیگ برتر یکه تازی می‌کند، از ساعت ۱۶ میزبان طبیعت بود، تیمی که در چهار دیدار مرحله مقدماتی دو سال گذشته موفق به شکست سیرجان شده است و عنوان گربه سیاه فولاد سیرجان را به خود اختصاص داده است.

خضراله ترابی و علی یاوری ناظران این مسابقه در سالن گهرروش سیرجان بودند.

سجاد خان بابازاده، وحید مهرپور و مجتبی اسپرغم نیز به ترتیب به عنوان داور اول، داور دوم و داور ویدئوچک، قضاوت این دیدار را برعهده داشتند.

ترکیب تیم فولاد سیرجان در ابتدای این مسابقه شامل امیرحسین توخته، امین خواجه خلیلی، اسماعیل مسافر، علی رمضانی، علی حاجی پور، محمد ولی زاده و مهدی مرندی بود.

ابراهیم وادی نیز در تیم طبیعت از ترکیب افشین فتاح، علی یوسف پور، کامیاب عبدالهی فر، امیر کرمی، عرفان نوروزی، بهنام حاجی پور و ابوالفضل قلی پور در ابتدای این مسابقه استفاده کرد.

شاگردان بهروز عطایی در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۱۵ به پیروزی رسیدند، اما در ست دوم ۲۵ بر ۲۱ نتیجه را به طبیعت واگذار کردند تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند.

تیم طبیعت در ست سوم نیز ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسید تا تنها یک گام تا پیروزی در این مسابقه فاصله داشته باشد، اما فولادی‌ها در ست چهارم ۲۵ بر ۱۶ فاتح میدان شدند تا مسابقه به ست حساس و سرنوشت ساز پنجم کشیده شود.

ست حساس پنجم این مسابقه ۱۵ بر ۱۱ به سود فولاد سیرجان به پایان رسید تا این تیم در سومین حضور طبیعت در لیگ برتر موفق به شکست نماینده اسلامشهر شود و طلسم نبردن مقابل این تیم را بشکند.

مدافع عنوانی قهرمانی با این پیروزی در صدر جدول باقی ماند. دیدار فولاد سیرجان و طبیعت به مدت ۱۳۲ دقیقه طول کشید و افشین فتاح از طبیعت یک کارت زرد از داور اول دریافت کرد.



سایپا یک امتیاز از چادر گرفت

شاگردان رضا صفایی سرمربی سایپا این هفته در سالن شهید گل عباسی ورامین میزبان چادر ملو اردکان بودند.

دیداری که بهرام سلیمانی و اصغر میرزایی ناظران فنی و داوری آن بودند.

مرتضی حسن علائی به عنوان داور اول، سعید واعظی (داور دوم) و هادی تیموری به عنوان داور ویدئوچک، قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.

تیم سایپا این دیدار با ترکیب امیر افشار، میلاد مومنی، احد رضایی، مجتبی قلی‌زاد (کاپیتان)، امیر خداپرستی، رضا اصلانی و مهرداد شیبانی آغاز کرد.

علیرضا طلوع کیان سرمربی چادر ملو نیز در ابتدای این مسابقه از محمد طاهر وادی (کاپیتان)، علیرضا مصلح آبادی، آرمین قلیچ نیازی، محسن دلاوری، محمدامین حیدری، علیرضا عبدالحمیدی و حسین حاجی کلاته بهره برد.

تیم چادر ملو اردکان در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۲۱ فاتح میدان شد، اما در ست دوم ۲۵ بر ۲۰ نتیجه را واگذار کرد تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند.

نارنجی پوشان سایپا در ست سوم این دیدار نیز ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسیدند تا در آستانه کسب سومین برد خود قرار گیرند، اما چادر ملو در ست چهارم ۲۵ بر ۱۸ به پیروزی رسید تا سرنوشت این مسابقه به ست حساس پنجم کشیده شود.

در ست پنجم این دیدار نزدیک و پایاپای تیم چادر ملو ۱۶ بر ۱۴ به پیروزی رسید تا در مجموع سه بر دو فاتح این دیدار شود و به هفتمین برد خود دست یابد.

سایپا نیز هفتمین شکست خود را تجربه کرد، اما یک امتیاز گرفت و ۶ امتیازی شد. این دیدار ۱۳۸ دقیقه طول کشید و علیرضا طلوع کیان سرمربی چادر ملو و امیرمحمد رمضانی از سایپا کارت زرد گرفتند. این مسابقه ۳۰۰ تماشاگر داشت.



شهداب با شکست ارومیه هشتمین برد خود را جشن گرفت

شهداب تیم دوم جدول با ۷ برد و ۲۲ امتیاز در هفته نهم لیگ برتر مردان میزبان شهرداری ارومیه با پنج برد، ۱۵ امتیاز و جایگاه پنجم جدول بود.

شهباز صدری و مسعود ذوقی ناظران فنی و داوری این مسابقه بودند که در سالن اختصاصی شهداب در یزد برگزار شد.

قضاوت این دیدار برعهده کیوان عابدزاده، حامد آقا براری و نیما یزدان‌پناه به ترتیب به عنوان داور اول، داور دوم و داور ویدئوچک بود.

تیم شهداب یزد در شروع این مسابقه از ترکیب عرشیا به نژاد، یونس قلیچ نیازی، سیدمحمد موسوی، یوسف کاظمی، یونس جوان، علی عثمان فریاد و آرمان صالحی (لیبرو) بهره برد.

محمد بربست، محمد فلاح، پوریا فیاضی، متین احمدی، سلیم چپرلی، ایلشن داوودی پور و محمدرضا حضرت پور (لیبرو) نیز بازیکنان شروع کننده شهرداری ارومیه در این دیدار بودند.

تیم شهرداری ارومیه در ست اول این دیدار ۲۵ بر ۲۲ میزبان خود را شکست داد تا نوید دیداری جذاب در ادامه داده شود، اما در ست دوم شهدابی ۲۷ بر ۲۵ فاتح میدان شدند تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند.

شاگردان مهدی مهدوی در ست سوم و چهارم هم ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۳ نماینده ارومیه را شکست دادند تا به هشتمین برد خود دست یابند و ۲۵ امتیازی شوند.

این دیدار که ۱۲۸ دقیقه طول کشید، دو کارت زرد داشت که تیم شهداب اخطار تاخیر گرفت و آرمین آسیایی از ارومیه کارت زرد دریافت کرد. این مسابقه یک هزار و ۵۰۰ تماشاگر داشت.



مس با شکست استقلال در گنبد جشن گرفت

در دیگر دیدار هفته نهم لیگ برتر مردان که از ساعت ۱۶ آغاز شد، تیم‌های استقلال گنبد (دو برد، ۵ امتیاز و رتبه سیزدهم) و مس رفسنجان (یک برد، دو امتیاز و رتبه چهاردهم) در سالن المپیک گنبد کاووس به مصاف یکدیگر رفتند.

مهرداد شوشتری، بهروز جعفری، مرتضی اکرمی، میلاد عرب اسماعیلی و محمد نیک سرشت به ترتیب به عنوان ناظر فنی، ناظر داوری، داور اول، داور دوم و داور ویدئوچک، نظارت و قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.

ترکیب آغازین تیم مس رفسنجان شامل فاضل پژومان، مرصاد آقاجانی، مهران فیض امام دوست، جاوید اسماعیل زاده، علیرضا شاهعلی، امیررضا سرلک و ناصر رحیمی پناه بود.

کامبیز یعقوبی سرمربی استقلال گنبد نیز از ترکیب هومن باقری، مهرداد بابایی، وحید عابدنیا، قاسم کارخانه، آرمین رنجبر، متین تکاور و موسی سخاوی در ابتدای این دیدار استفاده کرد.

تیم میزبان در ست اول و دوم این دیدار ۲۵ بر ۱۴ و ۲۵ بر ۲۳ نتیجه را واگذار کرد. در ست دوم این دیدار آرمین رنجبر بازیکن استقلال گنبد مصدوم و از زمین مسابقه خارج شد.

تیم استقلال گنبد در ست سوم به بازی برگشت و ۲۵ بر ۲۱ میهمان خود را شکست داد، اما در ست چهارم مس ۲۵ بر ۱۶ فاتح میدان شد تا در مجموع سه بر یک برنده شود و به دومین برد خود دست یابد و قعر جدول را به استقلال بدهد.

این مسابقه که هیچ کارت زرد و قرمزی نداشت، به مدت ۱۳۱ دقیقه پیگیری شد و یک هزار و ۵۰۰ تماشاگر نیز داشت.



صنعتگران فاتح آخرین دیدار هفته نهم

در آخرین مسابقه این هفته لیگ برتر مردان که از ساعت ۱۷ آغاز شد، تیم صنعتگران امید در خانه والیبال میزبان پیکان تهران بود، شهرآوری که پیروزی در آن اهمیت بسیار زیادی برای دو تیم داشت.

علی گیلانی و محمد شاهمیری ناظران فنی و داوری این دیدار بودند و داود نافعی، مجتبی بیداریان و علیرضا قریب قضاوت آن را به ترتیب به عنوان داور اول، داور دوم و داور ویدئوچک برعهده داشتند.

ترکیب ابتدایی دو تیم در این دیدار به قرار زیر بود:

صنعتگران امید: حمزه زرینی، رادین احمدی، رسول حسینى، امیرحسین مدرسی، محمدرضا مشهدی، عمادکاکاوند و سجاد جلوداریان

پیکان تهران: خوزه ماسوارز، عیسى ناصرى، سعید جواهرى، متین حسینى، ارسنوسکى میلوش، امیرحسن ملاعباسى و مهران توانایى

تیم صنعتگران نتیجه ست نخست این دیدار را به رغم میزبانی ۲۵ بر ۲۲ به پیکان واگذار کرد، اما در ست دوم ۲۵ بر ۲۱ فاتح میدان شد تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند.

در ست سوم شاگردان غلامرضا مومنی مقدم در تیم صنعتگران ۲۵ بر ۱۸ به پیروزی رسیدند تا دو بر یک از پیکان در ست شماری پیش بیافتند.

ست چهارم این دیدار بسیار نزدیک و پایاپای پیش رفت و در نهایت ۲۶ بر ۲۴ به سود صنعتگران به پایان رسید تا این تیم سه بر یک فاتح این میدان شود.

بدین ترتیب صنعتگران امید با پیروزی در شهرآورد تهران که به مدت ۱۵۰ دقیقه طول کشید، به پنجمین برد خود دست پیدا کرد و ۱۶ امتیازی شد.

نتایج کامل هفته نهم لیگ برتر والیبال مردان به شرح زیر است:

تیم‌های پاس گرگان، فولاد مبارکه سپاهان، فولاد سیرجان ایرانیان، چادر ملو اردکان، شهداب یزد، مس رفسنجان و صنعتگران امید در هفته نهم لیگ برتر مردان موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این دیدار‌های به قرار زیر است:

فولاد سیرجان ایرانیان ۳ – طبیعت اسلامشهر ۲ (۲۵ بر ۱۵، ۲۱ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۶ و ۱۵ بر ۱۱)

سایپا تهران ۲ – چادر ملو اردکان ۳ (۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۳، ۱۸ بر ۲۵ و ۱۴ بر ۱۶)

پاس گرگان ۳ – رازین پلیمر تهران صفر (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۲)

شهداب یزد ۳ – شهرداری ارومیه یک (۲۲ بر ۲۵، ۲۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۳)

فولاد مبارکه سپاهان ۳ – مهرگان نور یک (۲۶ بر ۲۴، ۲۴ بر ۲۶، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۹)

استقلال گنبد یک – مس رفسنجان ۳ (۱۴ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱ و ۱۶ بر ۲۵)

صنعتگران امید ۳ – پیکان تهران یک (۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۶ بر ۲۴)

­

در جدول تا پایان هفته نهم، تیم‌های فولاد سیرجان، شهداب یزد و سپاهان به ترتیب اول تا سومند.