پخش زنده
امروز: -
جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان هم زمان با پرتاب سه ماهواره ایرانی از روسیه دور همجمع شدند و از این لحظه غرور آفرین حرف زدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دانشجویانی که خودشان هم در مسیر تولید علم هستند و امروز مسیر برای آنها روشنتر است.
دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان می گویند اتکا به جوانان همیشه جواب میدهد.
آنها از غرور ملی گفتند و اینکه امروز در ذهن شان ثبت شد.
پرتاب سه ماهواره ایرانی نشان از آن دارد که مسیر علمی برای نسل جدید فراهمتر است.