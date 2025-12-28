به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دانشجویانی که خودشان هم در مسیر تولید علم هستند و امروز مسیر برای آنها روشن‌تر است.

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان می گویند اتکا به جوانان همیشه جواب می‌دهد.

آنها از غرور ملی گفتند و اینکه امروز در ذهن شان ثبت شد.

پرتاب سه ماهواره ایرانی نشان از آن دارد که مسیر علمی برای نسل جدید فراهم‌تر است.