یک محکوم به قصاص در شاهرود در آستانه اجرای حکم بخشیده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: محکوم این پرونده سال گذشته، مرتکب قتل شده بود و با گذشت اولیای دم در آستانه اجرای حکم، از قصاص رهایی یافت و فرصت دوباره‌ای برای زندگی پیدا کرد .

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری افزود: با تحقق این بخشش، شمار موارد گذشت از قصاص نفس در استان سمنان از ابتدای امسال تاکنون به ده فقره رسید.

وی ادامه داد: تحقق این گذشت در قالب پویش «به کرامت فاطمی و گذشت علوی می‌بخشم» بیانگر کاهش خشونت و ترویج فرهنگ مدارا و گذشت در جامعه است.