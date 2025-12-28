گام نهایی برای تثبیت منطقه آزاد مهران
مجوزهای کلیدی منطقه آزاد مهران صادر شد و مسیر تصویب نهایی طرح جامع هموار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «نورالدین رحیمی» مدیر اجرایی و عضو هیات مدیره منطقه آزاد مهران از صدور مجوز زیستمحیطی این منطقه خبر داد و گفت: با عنایت به تصویب مطالعات طرح جامع مهران در شورای پژوهشی دبیرخانه مناطق آزاد در سال جاری و صدور مجوز مطالعات زیست محیطی توسط سازمان محیط زیست کشور و همچنین صدور مجوز پدافند غیر عامل توسط سازمان پدافند غیر عامل کشور هم اکنون طرح جامع منطقه در نوبت تصویب کارگروه تخصصی و شورایعالی مناطق آزاد کشور به ریاست، رئیس جمهور میباشد.
وی با اشاره به آخرین وضعیت مطالعات منطقه آزاد مهران افزود: مجوز مطالعات زیستمحیطی منطقه آزاد مهران اخذ شده و این موضوع یکی از مهمترین و حساسترین مراحل قانونی برای نهایی شدن طرح جامع هر منطقه آزاد به شمار میرود.
رحیمی اضافه کرد: منطقه آزاد مهران در حوزه انجام مطالعاتی پیشگام بوده و خوشبختانه، بعنوان اولین منطقه در بین مناطق آزاد جدید توانسته مطالعات: طرح جامع، زیست محیطی، پدافند غیر عامل، فرهنگی ـ اجتماعی و دادههای جغرافیایی را به پایان برساند و پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمانهای ذیصلاح هم اکنون در نوبت تصویب در شورای عالی مناطق آزاد میباشد.
مدیر اجرایی و عضو هیات مدیره منطقه آزاد مهران در ادامه بیان کرد: مطالعات طرح جامع مصوب، در نهایت بهعنوان سند بالادستی توسعه منطقه آزاد مهران، مبنای برنامهریزی فعالیت سازمان درسالهای آینده خواهد بود.
رحیمی با اشاره به اینکه موفقیت منطقه آزاد مهران در حوزه مطالعاتی، مرهون هماهنگی و همراهی مدیران استان و نخبگان و دانشگاهیان و فعالان حوزه اقتصادی در فرایند انجام این مطالعات بوده است گفت: این موضوع نشاندهنده جدیت و دقت در فرآیندهای کارشناسی و رعایت الزامات قانونی است و میتواند الگویی برای سایر مناطق آزاد کشور باشد.