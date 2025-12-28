اتحاد، یکدلی و انسجام مسلمانان خاری در چشم دشمنان و خنثی کننده نقشه های آنان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرمانده قرارگاه منطقه‌ ای ثامن‌ الائمه (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت: تفرقه و اختلاف افکنی در بین مسلمانان یکی از اهداف شوم دشمن بوده که با بصیرت و اتحاد جهان اسلام توطئه های برنامه ریزی شده آنها همواره خنثی شده است.

سردار قربان محمد اشعری امروز در دیدار با مولوی عبدالکریم علی بائی امام جمعه اهل سنت شهر مشهدریزه از توابع بخش میان ولایت تایباد افزود: ترفندهای دشمنان برای ایجاد نفوذ و اختلاف در بین اقوام و مذاهب مختلف در دنیای اسلام تاکنون راه به جایی نبرده است.

او اظهار کرد: ایجاد ناامنی و درگیر کردن مسلمانان یکی دیگر از طرح های پلید دشمن است و تاکنون برای رسیدن به آن از هر اهرم و فرصتی استفاده کرده اند.

سردار اشعری ادامه داد: بدون شک اتحاد، یکدلی و انسجام همیشگی مسلمانان همچون خاری به چشم دشمن است که اقتدار و سربلندی جهان اسلام را همچون همیشه به همراه خواهد داشت.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ ای ثامن‌ الائمه(ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت: هشت سال دفاع مقدس اوج وحدت اقوام و مذاهب مختلف ایران بود که دشمن را از رسیدن به هدف‌های شوم‌ خود ناکام گذاشت.

به گفته اشعری، دشمن برای ضربه زدن به اعتقادات و باورهای مسلمانان به دنبال فرصت است و از کوچکترین غفلت ناخواسته نهایت بهره برداری می کند.

بازدید از طرح های محرومیت زدایی قرارگاه منطقه‌ای ثامن‌ الائمه (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران در روستای جوزقان تایباد از دیگر برنامه های سردار اشعری به این شهرستان مرزی بود.