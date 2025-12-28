سه ماهواره بومی «پایا»، «ظفر ۲» و نمونه دوم «کوثر» ساعاتی قبل به مدار نزدیک زمین پرتاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مأموریت این ماهواره‌ها در چارچوب برنامه توسعه کاربرد‌های فضایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

ماهواره «پایا» که با نام «طلوع ۳» نیز شناخته می‌شود در رده ماهواره‌های سنجش از دور قرار دارد.

این ماهواره قابلیت تصویربرداری با دقت حدود ۵ متر در حالت تک‌طیفی و ۱۰ متر در حالت رنگی را دارد و برای مدیریت منابع آب، کشاورزی، پایش محیط‌زیست، نقشه‌برداری و رصد مخاطرات طبیعی طراحی شده است.

نسخه دوم ماهواره «کوثر» به‌عنوان ادامه نسل‌های پیشین این خانواده ماهواره‌ای، طراحی شده است.

«ظفر ۲» هم نسخه تکامل‌یافته ماهواره ظفر است این ماهواره با بهره‌گیری از زیرسامانه‌ها و محموله‌های ارتقایافته، مأموریت‌هایی در حوزه سنجش از دور و جمع‌آوری داده‌های کاربردی برای پایش منابع طبیعی و مدیریت سرزمین را دنبال می‌کند.

پرتاب هم‌زمان این سه ماهواره بومی، نشان‌دهنده حرکت هدفمند برنامه فضایی کشور به سمت توسعه کاربرد‌های عملی فناوری فضایی در حوزه‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و مدیریتی است.