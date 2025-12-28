معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: حمایت از واحد‌های تولیدی فعال و ارتقای زنجیره تأمین، نقش مؤثری در ایجاد ثبات بازار و افزایش رضایتمندی شهروندان دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمشید بنی‌فری در بازدید از کارخانه‌های فربست و ساعی دزفول گفت: واحد‌های تولیدی در تنظیم بازار و تأمین پایدار کالا‌های اساسی نقش دارند و لازم است هماهنگی مستمر میان تولیدکنندگان و دستگاه‌های اجرایی وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه این بازدید با هدف بررسی میدانی نحوه فرآوری محصولات، ارزیابی وضعیت موجودی، ظرفیت تولید و چگونگی توزیع و ارسال محصولات به شهرستان‌های مختلف استان انجام شد، تاکید کرد: حمایت از واحد‌های تولیدی فعال و ارتقای زنجیره تأمین، نقش مؤثری در ایجاد ثبات بازار و افزایش رضایتمندی شهروندان دارد.

در جریان این بازدید، روند تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع محصولات مورد نیاز بازار مورد بررسی دقیق قرار گرفت و بر تسریع در فرآیند ارسال و توزیع منظم تأکید شد.

در پایان این بازدید، هماهنگی‌ها و تصمیمات لازم با مدیران شرکت‌های فربست و ساعی به‌منظور بهبود فرآیند توزیع، افزایش بهره‌وری و پاسخگویی به نیاز شهرستان‌ها انجام شد و بر استمرار نظارت و تعامل سازنده میان سازمان جهاد کشاورزی و واحد‌های تولیدی تأکید گردید.