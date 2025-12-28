به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ریکاردو ساپینتو، سرمربی تیم فوتبال استقلال در نشست خبری پس از شکست مقابل گل گهر گفت: دشوار است که این نتیجه را باور کنیم، مستحق آن نبودیم. به اندازه کافی فرصت ایجاد کردیم که نتیجه را تغییر دهیم، اما نباید اینگونه گل بخوریم. روی ایستگاهی‌ها کار کرده بودیم. بازی برابر این تیم‌ها که گل می‌زنند و بعد دفاع می‌کنند و وقت تلف می‌کنند در این زمین سخت است. باید یک زمین خوب آماده کنند، این یک کمک به تیم حریف است. این برای تیم حریف خوب است که ما نتوانیم روی زمین کار کنیم و پا به توپ شویم. دوست داریم بازی تهاجمی انجام دهیم ولی با این شرایط سخت است، امیدوارم در آینده جایگزین دیگری داشته باشیم. رقیب اصلی ما زمین است.

سرمربی استقلال درباره تاکتیک تیم و رو شدن دست او برای حریفان اظهار کرد: ما فرصت ایجاد کردیم، قلی زاده، اسلامی و آزادی فرصت ایجاد کردند. من پلن C هم دارم. تیم حریف تمام فضا‌ها را بسته بود، حریف ما امروز این نبود. کار‌هایی که ما کردیم شاید شما ندیدید. ما پلن دوم داشتیم و فرصت هم ایجاد کردیم ولی باید گل بزنیم. نباید گل بخوریم. می‌دانید که حریفان در این موقعیت‌های ایستگاهی قوی هستند. روی گل اشتباه داشتیم. در چند رقابت بازی می‌کنیم و با این کیفیت زمین و فواصل کوتاه میان بازی‌ها، برابر المحرق و فجرسپاسی دیدید که چگونه بازی کردیم. بهانه نیست، اما واقعیت است. برخی مواقع باید سازگاری کنید ولی وقتی بازی مالکانه انجام می‌دهید باید کیفیت داشته باشید. این ایده من برای استقلال است، اما امتیازهاست که واقعیت است. سه امتیاز مهم را از دست دادیم.

ساپینتو درباره نظم تیمی و تمرینات شخصی برخی بازیکنان گفت: برخی مسائل را نمی‌توانیم کنترل کنیم. قوانین داخلی داریم و وقتی پیروی نمی‌کنند این قوانین فعال می‌شود. امکان کنترل همه وجود ندارد، اما وقتی رخ می‌دهد باید حرفه‌ای باشند. امروز یک محیط خیلی خوب در رختکن داشتیم. برخی بازیکنان برای بازی نکردن ناراحت هستند و این عادی است. مشکلی نداریم، همه بازیکنان با همه وجود کار کردند، اما برخی مواقع امکان آن نیست. برخی مواقع باید در تصمیمات آخر خود بهتر باشند. به صورت گروهی و انفرادی روی آن کار می‌کنیم. سه روز پیش بازی خیلی خوبی برابر یک تیم سخت انجام دادیم. کار‌های خوبی امروز انجام دادیم، اما بد نبودیم. نباید در ضربات ایستگاهی اینگونه اشتباه کنیم. ما نشان دادیم که با وجود این زمین بهتر از آنها بودیم.

سرمربی استقلال درباره عملکرد منیر الحدادی اظهار کرد: زمین است که به ما کمک نمی‌کند. او برابر المحرق خوب بازی کرد و به تیم اعتماد به نفس داد. می‌توانست شوت بزند. امروز واقعا سخت بود، بازیکنی مانند منیر و آسانی باید چند لمس توپ می‌کردند تا توپ را کنترل کنند. برای آنها بازی در این زمین سخت است. کمک خواهند کرد و منیر در تیم مهم است. نه تنها او بلکه همه، فقط به یک بازیکن بستگی ندارد. بازیکنان زیادی را از دست دادیم، اما شکایت نمی‌کنم. تیم در حال کار است. نباید این را از یاد ببریم، باید مثبت داشته باشیم. سه هدف برای این فصل داریم و بازی زیادی برای بردن داریم. نیم فصل است و نیم فصل دیگر داریم.

وی در پایان بیان کرد: این هفته رامین [رضاییان]با من صحبت کرد و من با او رابطه خیلی خوبی دارم و او را دوست دارم ولی برای خودش باید بازی کند. از من خواست که از تیم برود تا به تیم ملی برسد ولی من می‌خواهم که بماند تا از گزینه‌های ما باشد. او این تصمیم را گرفته و روز‌های آخر حضورش در استقلال است. برای همین است که در تیم نیست. نمی‌توانستیم به او نه بگوییم. صالح روی فرم است و خوب بازی می‌کند. ناراحتی او را قبول می‌کنم، اما نمی‌توانم با دلم تصمیم بگیرم. من دوست دارم او در تیم باشد. عادلانه است که این فرصت را به او بدهیم تا خوشحال باشد و شانس حضور در جام جهانی را داشته باشد.

تیم استقلال در چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال ایران امروز (یکشنبه، ۷ دی) میزبان گل‌گهر سیرجان بود که این بازی در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود گل‌گهر به پایان رسید.