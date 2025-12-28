هشدار ترافیکی پلیس راه استان ایلام نسبت به یخبندان محورهای روستایی
رئیس پلیس راه استان ایلام با اشاره به کاهش محسوس دما و یخبندان در سطح استان، نسبت به وضعیت خطرناک تردد در محورهای روستایی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سرهنگ «ایرج مظفری» رئیس پلیس راه استان ایلام اظهار داشت: در پی ورود موج بارشی اخیر و استقرار هوای سرد، اکثر راههای روستایی بهویژه در مناطق کوهستانی و ارتفاعات استان ایلام دچار یخبندان شده و سطح جادهها بسیار لغزنده است.
وی افزود: محورهای روستایی شهرستانهای بدره، درهشهر، ملکشاهی و همچنین بخشهایی از شهرستانهای چوار و مهران بیشترین تأثیر را از این شرایط جوی پذیرفتهاند و احتمال انسداد مسیرها یا بروز اختلال در تردد در این مناطق وجود دارد.
رئیس پلیس راه استان ایلام با بیان اینکه تیمهای پلیس راه و راهداری در نقاط حساس و حادثهخیز مستقر هستند، تأکید کرد: رانندگان از انجام سفرهای غیرضروری در این شرایط خودداری کرده و در صورت ضرورت تردد، حتماً زنجیرچرخ، سوخت کافی و تجهیزات ایمنی به همراه داشته باشند.
سرهنگ مظفری اضافه کرد: در محورهای روستایی که دسترسی به خدمات امدادی محدود است، کوچکترین بیاحتیاطی میتواند منجر به حوادث جدی شود، بهویژه رانندگان وسایل نقلیه سنگین و وانتبارهای روستایی باید با دقت و هوشیاری کامل در این مسیرها تردد کنند و پیش از حرکت، از طریق سامانه ۱۴۱ از وضعیت راهها مطلع شوند.
وی در پایان با تأکید بر آمادگی کامل پلیس راه استان ایلام، گفت: پلیس راه آماده دریافت گزارشهای مردمی درباره وضعیت محورهای روستایی بوده و با همکاری ادارهکل راهداری، تمام تلاش خود را برای تأمین تردد ایمن و پایدار شهروندان در روزهای سرد پیشرو به کار خواهد گرفت.