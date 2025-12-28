پخش زنده
امروز: -
استاندار اصفهان گفت: شبکهسازی بین مقاصد اصلی و کلیدی کشور سبب رونق گردشگری و افزایش حضور گردشگران در کشور خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی جمالینژاد با اشاره به تاثیر جنگ ۱۲ روزه اخیر بر گردشگری عنوان کرد: باوجود شرایط سخت پیش آمده، اما تمام تلاش خود را در استان به کار بستیم تا آسیبهای صنعت گردشگری جبران شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری شهر اصفهان بیان کرد: در شهر اصفهان به عنوان یک کلانشهر؛ هنر ما این است که در چنین شرایطی نبض گردشگری اصفهان را حفظ کنیم و برای رونق این صنعت تلاش کنیم.