پایگاه های سوادآموزی در شهرهای لاین، کلات و زاوین مستقر و مشغول سوادآموزی به افراد بیسواد هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان کلات با اشاره به رویکرد تحولی و مهارت‌ محور نهضت سوادآموزی گفت: امروز سواد تنها خواندن و نوشتن نیست، بلکه توانایی ایجاد تغییر در زندگی است.

رمضان پروانه با اشاره به نقش اثرگذار نهضت سوادآموزی از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون افزود: نهضت سوادآموزی یک بستر مهم فرهنگی است که سهم قابل توجهی در افزایش جمعیت باسواد کشور داشته است.

وی ادامه داد: در شهرستان کلات با تلاش آموزش‌ یاران، بخش زیادی از مردان و زنان باسواد شده‌ اند و هم‌ اکنون نیز سه پایگاه سوادآموزی در شهرهای لاین، کلات و زاوین فعال است، ثبت‌ نام کلاس‌ ها آغاز شده است و برخی کلاس‌ ها آموزش بی‌ سوادان را شروع کرده‌ اند.

پروانه با تأکید بر رویکرد مهارت‌ محور گفت: علاوه بر آموزش محتوای درسی، سوادهای دوازده‌ گانه مورد تأکید یونسکو نیز در کلاس‌ها آموزش داده می‌شود؛ از جمله مهارت‌ های کامپیوتری، پرورش کرم ابریشم و صنایع دستی مانند گلیم‌ بافی و قلاب‌ بافی است.

وی افزود: این آموزش‌ ها بستر مناسبی برای توانمندسازی و تغییر در زندگی سوادآموزان فراهم می‌ کند و مفهوم سواد امروز فراتر از خواندن و نوشتن است؛ فرد باسواد کسی است که بتواند در زندگی خود تغییر ایجاد کند.