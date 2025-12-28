ظفر۲، پایا و کوثر؛ سه گام مکمل ایران در مسیر استقلال فضایی
عضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی امام خمینی، پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی را گامی مهم در استقلال دادههای فضایی و ارتقای جایگاه ایران در فناوری جهانی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، ابطحی در خبر 20 شبکه قزوینگفت: این موفقیت علاوه بر تقویت اعتماد به نفس ملی، ایران را از وابستگی به دادههای ماهوارههای خارجی بینیاز میکند و امکان مدیریت دقیقتر منابع طبیعی، کشاورزی و بحرانهای زیستمحیطی را فراهم میسازد.
وی افزود: ماهواره ظفر۲ مأموریت اصلی آن مشاهده زمین در مقیاس بزرگ است؛ از پایش جنگلها و دریاچهها تا تحلیل حوادثی چون سیل و زلزله. این دادهها میتوانند در مدیریت بحران و برنامهریزی سریع بسیار مؤثر باشند.
به گفته ابطحی؛ ماهواره پایا با رزولوشن بالاتر برای مشاهدات کوچکمقیاس طراحی شده است؛ از بررسی باغها و محصولات کشاورزی تا تحلیل تنش آبی در زمینهای زراعی.
وی ادامه داد: ماهواره کوثر (نسخه ارتقا یافته) مجهز به فناوری اینترنت اشیا و عملکردی مشابه ایستگاه مخابراتی فضایی دارد. این ماهواره دادهها را از سنسورهای زمینی دریافت کرده و پس از پردازش، اطلاعات مناسب را به زمین بازمیگرداند؛ ابزاری برای مدیریت منابع و ارتباطات پیشرفته.
ابطحی تأکید کرد: این سه ماهواره مکمل یکدیگرند و در کنار هم میتوانند در حوزههای زیستمحیطی، مدیریت منابع، کشاورزی و مدیریت بحران نقشآفرینی کنند. این دستاورد، ایران را در کوتاهمدت و بلندمدت به یکی از بازیگران مهم عرصه فناوری فضایی تبدیل خواهد کرد.