سرمربی تیم فوتبال گلگهر گفت: شرایط زمین بسیار بد بود و بازیکنانم برای کسب پیروزی مقابل استقلال بسیار تلاش کردند که از آنها تشکر میکنم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان در نشست خبری پس از برتری مقابل استقلال تهران در هفته پانزدهم لیگ برتر اظهار داشت: بازی بسیار فیزیکی بود و قبل از مسابقه هم در رختکن به بازیکنان گفته بودم که ضربات ایستگاهی میتواند در این دیدار تعیینکننده باشد. خوشبختانه روی دو، سه کرنر متوالی توانستیم به گل برسیم.
وی ادامه داد: پس از گل، در ضدحملات یکی دو موقعیت دیگر هم داشتیم. استقلال با توجه به بازیکنان فانتزی و تکنیکی که در اختیار داشت، در این زمین نمیتوانست خیلی کارآمد باشد و بهجز یک صحنه اتفاقی، موقعیت خاصی روی دروازه ما ایجاد نکرد. در همان صحنه هم دروازهبان ما عملکرد فوقالعادهای داشت.
سرمربی گلگهر با اشاره به عملکرد دفاعی تیمش گفت: فکر میکنم موقعیت آنچنانی به استقلال ندادیم و بهصورت منسجم دفاع کردیم. فضاها را از بازیکنان باکیفیت حریف گرفتیم و بازیکنان ما هم واقعاً پا پس نکشیدند. تا قبل از گل هم به نظرم شرایط ما بهتر از استقلال بود.
تارتار افزود: بعد از گل با توجه به شرایط زمین، طبیعی بود که عقبتر بازی کنیم و فضاها را ببندیم تا بتوانیم از ضدحملات استفاده کنیم که این برنامه بهخوبی اجرا شد.
وی خاطرنشان کرد: این برد را به هوادارانمان، بهخصوص آنهایی که این مسیر طولانی را آمدند و ما را تنها نگذاشتند، تقدیم میکنم. صدای آنها باعث دلگرمی ما بود. همچنین باید از بازیکنانم تشکر ویژهای داشته باشم که در این شرایط جوی و زمین نامساعد، جانانه جنگیدند. خوشحالیم که با این برد به تعطیلات میرویم و خودمان را برای نیمفصل دوم آماده میکنیم.
مهدی تارتار در ادامه صحبتهای خود درباره ارزیابی عملکرد تیمش در پایان نیمفصل نخست لیگ برتر گفت: فصل اول به پایان رسید و به نظر من عملکرد ما بد نبود. ما لیگ را هم با شروع خوب و هم با پایان خوب پشت سر گذاشتیم، هرچند در مقطعی فوتبال روی بدش را به ما نشان داد و حدود سه، چهار هفته شرایط خوبی نداشتیم، اما در مجموع توانستیم فصل را خوب تمام کنیم.
وی افزود: باید واقعبین باشیم. باشگاه گلگهر بودجه معمولی دارد، اما برخی انتظار دارند این تیم برای قهرمانی بجنگد. من خودم هدف قهرمانی را دارم و مدیریت باشگاه هم همین نگاه را دارد، اما انصاف نیست. ما یکپنجم یا حتی یکششم تیمهای مدعی هزینه نمیکنیم. با این شرایط چطور باید توقع قهرمانی یا کسب سهمیه آسیایی از گلگهر داشت؟
سرمربی گلگهر ادامه داد: امکانات خوب فقط مختص گلگهر نیست. تیمهایی مثل پیکان، مس رفسنجان یا نساجی هم امکانات داشتند، اما دیدیم که نساجی سقوط کرد و رفسنجان هم شرایط سختی را تجربه میکند. الان همه تیمهای لیگ برتر امکانات تمرینی و مسابقهای دارند، اما این به معنای الزام قهرمانی نیست. انتظار قهرمانی از گلگهر منطقی نیست و باید توقعات در چارچوب واقعیتها باشد.
تارتار با اشاره به شرایطی که تیمش در ابتدای حضور او داشت، تصریح کرد: تیمی که من تحویل گرفتم نهم جدول بود و در ۱۰ بازی آخرش فقط سه تساوی گرفته بود. ما با همان بودجه کار کردیم و اینطور نبود که بودجه باشگاه افزایش پیدا کند. حتی توانستیم برای باشگاه درآمدزایی هم داشته باشیم و این حاصل تلاش مدیریت، کادر فنی و بازیکنان بود.
وی خاطرنشان کرد: به نظرم بازیکنان، کادر فنی و مدیریت باشگاه با این بودجه معمولی عملکرد خوبی داشتند و گلگهر به یک تیم با شخصیت تبدیل شده است. هواداران و اهالی رسانه باید بدانند که ما چگونه کار کردیم و طی دو سال چه زحمتی کشیده شده است. انصاف نیست که با یک باخت همه چیز زیر سوال برود.
سرمربی گلگهر گفت: همین امروز در زمین استقلال، تیم مدعی و آسیایی، به پیروزی رسیدیم. توقعات باید بهجا باشد و ما را منصفانه قضاوت کنند. واقعاً باید از بازیکنانم تشکر کنم؛ آنها در شرایط سخت، رختکنی متحد و مثل یک کوه پشت هم بودند و توانستند از این مقطع سخت عبور کنند.
مهدی تارتار در ادامه صحبتهای خود درباره حاشیههای مربوط به اتلاف وقت دروازهبان تیمش عنوان کرد: در صحنهای که برای بار دوم گروسیان روی زمین افتاد، به اعتقاد من یک شیء از بیرون زمین به سمت او پرتاب شد و به همین دلیل روی زمین افتاد، وگرنه دلیلی نداشت چنین اتفاقی رخ دهد. همچنین در مورد تعویض زاهدی باید بگویم او واقعاً مصدوم بود و به همین دلیل با برانکارد از زمین خارج شد.
وی افزود: اگر قصد اتلاف وقت داشتیم، در دقایق پایانی بازی هم میتوانستیم چنین کاری انجام دهیم، اما دیدید که هیچکدام از بازیکنان ما عمداً روی زمین نیفتادند. فرزین هم اعلام کرد که در یکی از صحنهها شیئی از بیرون زمین به او برخورد کرده است. در صحنهای که دروازهبان ما پس از یک سیو روی زمین افتاد، یکسری فعل و انفعالات رخ داد که دقیق متوجه نشدم توپ چطور برخورد کرد، اما بعد از آن دیگر چنین اتفاقی نیفتاد.
سرمربی گلگهر با انتقاد از وقتکشی غیرحرفهای گفت: من در تمام دوران مربیگریام حتی یکبار هم به بازیکنم نگفتهام که با زمین افتادن وقت تلف کند و هرگز هم چنین کاری نخواهم کرد. اتلاف وقت هم تاکتیک دارد؛ مدیریت بازی، بردن توپ به کنارهها و گرفتن اوت در دقایق پایانی، وقتکشی تاکتیکی است؛ همان کاری که در اواخر بازی انجام دادیم.
تارتار ادامه داد: اینکه مربی به بازیکنش اشاره کند خودش را زمین بیندازد، آن هم مخصوصاً دروازهبان که نمیتواند از زمین خارج شود، کار زشتی است. متأسفانه در لیگ ما چنین رفتارهایی دیده میشود و مربیانی که این کار را انجام میدهند اشتباه میکنند و باید دانش فنی خودشان را بالا ببرند.
وی در پایان تأکید کرد: به عنوان مربیای که سالها در این فوتبال کار کردهام، از مربیان جوان میخواهم سراغ این مسائل نروند. بازیکنی که امروز به او میگوئید خودش را زمین بیندازد، فردا به تیم دیگری میرود و همه چیز را بازگو میکند. باید به بازیکن فوتبال و تاکتیک یاد داد، نه فوتبال ناجوانمردانه. من شخصاً نمیتوانم با این رفتارها کنار بیایم.
او در پایان گفت: ما به بازی کردن در زمین خوب عادت داریم و برای ما هم بهتر بود که بازی در یک زمین خوب برگزار میشد.