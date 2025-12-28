پخش زنده
امروز: -
دادستان عمومی و انقلاب مرکز زنجان از تشکیل کمیته سه جانبه برای بررسی وضعیت زمینهای راکد و معطل مانده در شهرکهای صنعتی استان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ بهروز عباسی گفت: اراضی که در آنها سرمایه گذاران طی مهلت مقرر به تعهدات خود عمل نکرده و واحد تولیدی را به بهرهبرداری نرسانده باشند، در دستور کار این کمیته برای خلع ید قرار خواهد گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز زنجان افزود: زمینهای دارای زیرساختهای خدماتی با قیمت ارزان در شهرکهای صنعتی جهت سرمایه گذاری و راه اندازی واحدهای تولیدی به افراد واگذار شده است نه اینکه عدهای آنها را قرق کنند و از محل افزایش قیمت زمینها سودی به جیب بزنند.
وی ادامه داد: با تشکیل کمیته سه جانبه که متشکل از مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان است، شهرکهای صنعتی پیرامون این زمینهای راکد و معطل مانده طرح دعوی میکند و کمیته نیز بر اساس وضعیت و توضیحات افراد، پیرامون خلع ید و یا اعطای مهلت تصمیم گیری خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز زنجان گفت: بررسی وضعیت شهرک صنعتی طارم در اولویت بررسی این کمیته قرار دارد تا تکلیف قانونی در خصوص آن به صورت کامل اجرا شود.