به گزارش خبرگزاری صداوسیما، چهارمین نشست کارگروه مدیریت پسماند شهرستان اسلامشهر با محوریت ساماندهی پسماند‌های عمرانی و بهبود ایستگاه‌های موقت بارگیری زباله برگزار و شهرداری‌ها موظف به تعیین محل‌های مجاز دفع نخاله‌های ساختمانی شدند.

این نشست به ریاست معاون هماهنگی و امور عمرانی فرماندار اسلامشهر و با دبیری رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان، با حضور اعضای کارگروه در محل فرمانداری برگزار شد و مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی مرتبط با پسماند مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسلامشهر با اشاره به مصوبات این جلسه گفت: بر اساس تصمیم کارگروه، هر یک از شهرداری‌های شهرستان مکلف شدند به‌صورت مستقل مکان‌هایی با شرایط مناسب زیست‌محیطی برای دفع پسماند‌های عمرانی تعیین و معرفی کنند.

حمیده خدنگی افزود: طبق ماده ۲۰ قانون مدیریت پسماندها، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند با افراد و مراکز متخلف در زمینه تخلیه غیرمجاز پسماند در سطح شهرها، روستا‌ها و مراکز غیرمجاز جمع‌آوری و تفکیک زباله، برخورد قانونی و قاطع داشته باشند.

وی همچنین از تصویب طرح بهبود وضعیت ایستگاه‌های موقت بارگیری زباله خبر داد و گفت: شهرداری‌ها موظف شدند ضمن ارتقای شرایط بهداشتی و زیست‌محیطی این ایستگاه‌ها، مستندات اجرای پویش‌های پاکسازی محیطی را به دبیرخانه کارگروه ارائه دهند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسلامشهر در پایان با اشاره به معضل تخلیه نخاله‌های ساختمانی در حاشیه راه‌ها تأکید کرد: جلوگیری از تخلیه شبانه نخاله‌های عمرانی در سطح شهرستان از دیگر مصوبات مهم این نشست است که به‌عنوان یک تکلیف قانونی به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شد.